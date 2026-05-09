غزة.. آلاف العائلات تبحث عن مصير المفقودين

Advertisement

أعلن للمفقودين والمختفين قسراً، السبت، أن آلاف العائلات في ما زالت تجهل مصير ذويها.وقال المركز، في بيان نُشر على موقع للأسرى ، إن حجب السلطات المعلومات المتعلقة بالفلسطينيين المحتجزين في سجونها لا يُعد خطأً إدارياً، بل سياسة متعمدة لإطالة معاناة العائلات.وأضاف أن تعتمد سياسة التعتيم الكامل، بما يزيد ألم العائلات التي فقدت أثر أبنائها، مشيراً إلى أن إصدار قوائم بأسماء المحتجزين أو السماح للصليب الأحمر بالوصول إليهم أمر ممكن.وأكد المركز أن سياسة الإخفاء تُستخدم كشكل من أشكال التعذيب النفسي والعقاب الجماعي بحق العائلات .