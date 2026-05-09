عربي-دولي

"معزول أو مقتول".. تقريرٌ غير عادي عن مصير مجتبى خامنئي

Lebanon 24
09-05-2026 | 16:42
معزول أو مقتول.. تقريرٌ غير عادي عن مصير مجتبى خامنئي
كشفت تقارير استخباراتية أميركية أن المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي، لا يزال معزولاً حيث يتلقى العلاج من حروق شديدة أثرت على وجهه وذراعه وجذعه وساقه، بعد استهدافه مع بداية الحرب في 28 شباط الماضي.
ويقول الخبير في الشأن الإيراني، الدكتور أحمد الياسري، إن عدم ظهور مجتبى في أي اجتماع أو لقاء أو بث، يرفع مؤشر أنه قتل وأن ما يجرى حالياً هو تصدير لصورة أنه حي، ومن الممكن أن يكون ذلك لحماية "مرشد ظل" آخر تم اختياره في السر.

 
وأضاف الياسري لـ"إرم نيوز"، أن فرضية وجود "مرشد ظل" غير معلوم ومراوغة الحرس الثوري بنجل خامنئي باتت ذات مساحة كبيرة، لإمساك التنظيم بأختام حكم إيران في الداخل بين التيارات أو أمام الخارج في هذه الحرب" وفق تعبيره.


وتابع أن خامنئي الأب لم يكن راغبا في وراثة نجله له منصب المرشد، وفرضية اغتيال الابن في وقت اختير فيه "مرشد ظل" ممكنة، مع إظهار مجتبى في ثوب "الولي الفقيه"، لمراوغة واشنطن بشخص مقتول وإبعاد أحد شروط الانتصار عن ترامب، بحسب تعبيره.


ويشير إلى أن الرواية التي صدرت بعد اغتيال خامنئي الأب أن مجتبى المرشد الجديد مصاب ومغيب، ولكن الحقيقة أن هناك تعتيما مقصوداً منظماً لإخفاء موقعه إن كان حيا أو حتى تفاصيل إصابته، مقابل رغبة جهة في الداخل بالعمل بنفوذ وباسم المرشد.

 
ويرى أن هذا العمل سيكون من الحرس الثوري الذي هو في حالة تغول في الداخل، لاسيما أن "الضابط الفقهي" عليه لم يعد حاضرا بغياب حقيقة وضع المرشد، وفي هذا اللحظة، لم تعد إيران تحكم كما كانت، عبر المؤسسة الدينية، وفق قراءته.


وخلص إلى أن تقوية احتمال وجود "مرشد ظل" وصورة مجتبى قد يكون هدفها، تحصين الولي الفقيه "المخفي" وإبعاد أي معلومة عنه خاصة أن إسرائيل لديها القدرة على اغتيال أي مسؤول إيراني بعد أن جرى مع خامنئي الأب. (إرم نيوز)
"يديعوت أحرونوت" في تقرير عن حالة مجتبى خامنئي: توقع خروجه من الاختباء قريباً
غموض حول مصير مجتبى خامنئي... تقرير أميركيّ: الحرس الثوريّ يُدير إيران
المرشد الإيراني مجتبى خامنئي: إيران ستطالب بـ"التعويض من أعدائها أو ستدمر أصولهم"
‏"التايمز" البريطانية: مجتبى خامنئي غير قادر على اتخاذ أي قرار نظرا لوضعه الحرج
