عربي-دولي

بالصور.. السيسي وماكرون في الإسكندرية

Lebanon 24
09-05-2026 | 16:48
بالصور.. السيسي وماكرون في الإسكندرية
أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، جولة تفقدية في مدينة الإسكندرية، اصطحب خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحضور رؤساء وفود الدول المشاركة في افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور، والأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرانكفونية لويز موشيكيوابو.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي إن الرئيسين تجولا على الممشى السياحي بكورنيش الإسكندرية، وصولاً إلى المدخل الخاص بقلعة قايتباي التاريخية.
واستمع السيسي وماكرون إلى شرح حول تاريخ إنشاء القلعة، بحضور وزير السياحة والآثار شريف فتحي، كما تابعا عرضاً عن أعمال التنقيب الأثري تحت الماء لبقايا فنار الإسكندرية، وما جرى استخراجه من كنوز أثرية وتاريخية من عصور مختلفة.
وعقب الجولة، أقام الرئيس السيسي مأدبة عشاء تكريماً للرئيس الفرنسي والوفد المرافق، ورؤساء الوفود المشاركة في افتتاح مقر جامعة سنجور، مجدداً ترحيبه بماكرون في مصر، ومشيداً بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.
وأكد السيسي تطلعه إلى مواصلة تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا في الثقافة والسياحة والآثار والفنون، معرباً عن تقديره للدول المشاركة في افتتاح مقر الجامعة ودعمها للتعاون العلمي والثقافي بين دول الفرانكفونية.
من جانبه، أعرب الرئيس الفرنسي عن تقديره لزيارة الإسكندرية، واصفاً إياها بمدينة عريقة ومنارة عالمية للعلم والثقافة، مؤكداً حرص فرنسا على تعميق الروابط الثقافية مع مصر وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
