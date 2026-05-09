بالصور.. السيسي وماكرون في الإسكندرية

Advertisement

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي إن الرئيسين تجولا على الممشى السياحي بكورنيش الإسكندرية، وصولاً إلى المدخل الخاص بقلعة قايتباي التاريخية.واستمع السيسي وماكرون إلى شرح حول تاريخ إنشاء القلعة، بحضور وزير السياحة والآثار شريف فتحي، كما تابعا عرضاً عن أعمال التنقيب الأثري تحت الماء لبقايا فنار الإسكندرية، وما جرى استخراجه من كنوز أثرية وتاريخية من عصور مختلفة.وعقب الجولة، أقام الرئيس السيسي مأدبة عشاء تكريماً للرئيس الفرنسي والوفد المرافق، ورؤساء الوفود المشاركة في افتتاح مقر جامعة سنجور، مجدداً ترحيبه بماكرون في مصر، ومشيداً بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.وأكد السيسي تطلعه إلى مواصلة تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا في الثقافة والسياحة والآثار والفنون، معرباً عن تقديره للدول المشاركة في افتتاح مقر الجامعة ودعمها للتعاون العلمي والثقافي بين دول الفرانكفونية.من جانبه، أعرب عن تقديره لزيارة الإسكندرية، واصفاً إياها بمدينة عريقة ومنارة عالمية للعلم والثقافة، مؤكداً حرص على تعميق الروابط الثقافية مع مصر وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.