مسعود بزشكيان ينشر آية قرآنية على إكس.. ماذا قصد بها؟

قُلْ يَـٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ كَلِمَةࣲ سَوَآءِۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْـࣰٔا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابࣰا مِّن دُونِ ٱللَّهِۚ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُون — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) May 9, 2026 Advertisement

وجاء في الآية الكريمة قوله تعالى: "قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ".وعلقت "إرنا"، بالقول: "لقد زین رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، حسابه الرسمي علی منصة إکس، بنور الآية الرابعة والستين ( 64 ) من سورة آل عمران المباركة".وبحسب "التفسير الوسيط" للقرآن ، الذي ألّفه شيخ الراحل محمد سيد طنطاوي، فإن المقصود بهذه الآية هو: "قل لأهل الكتاب من اليهود والنصارى: {تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم}، أي هلمّوا إلى كلمة اتفق عليها الأنبياء والمرسلون، ولم يخالفها إلا المعاندون والضالون، فهي ليست حكراً على طرف دون آخر، بل مشتركة بيننا وبينكم، وذلك من العدل في القول والإنصاف في الحوار".