مسعود بزشكيان ينشر آية قرآنية على إكس.. ماذا قصد بها؟

09-05-2026 | 23:16
مسعود بزشكيان ينشر آية قرآنية على إكس.. ماذا قصد بها؟
نشر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مساء السبت، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، الآية 64 من سورة "آل عمران".

وجاء في الآية الكريمة قوله تعالى: "قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ".

وعلقت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بالقول: "لقد زین رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، حسابه الرسمي علی منصة إکس، بنور الآية الرابعة والستين ( 64 ) من سورة آل عمران المباركة".

وبحسب "التفسير الوسيط" للقرآن الكريم، الذي ألّفه شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوي، فإن المقصود بهذه الآية هو: "قل لأهل الكتاب من اليهود والنصارى: {تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم}، أي هلمّوا إلى كلمة اتفق عليها الأنبياء والمرسلون، ولم يخالفها إلا المعاندون والضالون، فهي ليست حكراً على طرف دون آخر، بل مشتركة بيننا وبينكم، وذلك من العدل في القول والإنصاف في الحوار".
الرئيس الايراني مسعود بزشكيان: عدم الثقة بالعدو واليقظة في التعامل معه أمر أساسي لا يمكن تجاهله
