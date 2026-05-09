عربي-دولي

ناقلة غاز قطرية تتجه نحو مضيق هرمز

Lebanon 24
09-05-2026 | 23:02
ناقلة غاز قطرية تتجه نحو مضيق هرمز
أظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال القطرية "الخريطيات" غادرت، يوم السبت، ميناء راس لفان في قطر متجهة نحو مضيق هرمز، في طريقها إلى ميناء قاسم في باكستان، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
وأفادت مصادر: إن هذه الخطوة حظيت بموافقة إيران لبناء الثقة مع قطر وباكستان اللتين تلعبان دور الوسيط في الحرب مع أمريكا.

وبحسب الوكالة، وفي حال استكملت رحلتها، ستكون ناقلة "الخريطيات" أول سفينة غاز طبيعي مسال قطرية تعبر مضيق هرمز منذ بدء الصراع.

وساد هدوء نسبي في محيط المضيق، يوم السبت، عقب أيام من اشتباكات متفرقة في المنطقة.

وأفادت وكالة "فارس" شبه الرسمية بأن مواجهات محدودة اندلعت، الجمعة، بين قوات إيرانية وسفن أميركية في المضيق.

كما نقلت وكالة "تسنيم" عن مصدر عسكري إيراني أن الوضع عاد إلى الهدوء، مع التحذير من احتمال تجدّد الاشتباكات في أي لحظة.

في المقابل، أعلن الجيش الأميركي أنه استهدف سفينتين مرتبطتين بإيران كانتا تحاولان دخول ميناء إيراني، مشيرًا إلى أن مقاتلة أميركية أصابت مدخنتي السفينتين وأجبرتهما على التراجع.


 
نيويورك تايمز: مضيق هرمز لم يشهد عبور أي ناقلة نفط أو غاز منذ وقف النار
رويترز: ناقلتان محملتان بغاز قطري مسال تعودان أدراجهما بعد اقترابهما من مضيق هرمز
بلومبرغ: ناقلتان إضافيتان في طريقيهما إلى الهند تحملان غاز البترول المسال عبرتا مضيق هرمز
سي إن إن: سفن عدة تتجه نحو مضيق هرمز مع انطلاق محادثات إسلام آباد
