ناقلة غاز قطرية تتجه نحو مضيق هرمز

أظهرت بيانات مجموعة بورصات أن ناقلة الطبيعي المسال "الخريطيات" غادرت، يوم السبت، ميناء راس لفان في قطر متجهة نحو ، في طريقها إلى ميناء في باكستان، بحسب ما نقلته وكالة " ".وأفادت مصادر: إن هذه الخطوة حظيت بموافقة لبناء الثقة مع قطر وباكستان اللتين تلعبان دور الوسيط في الحرب مع .

وبحسب الوكالة، وفي حال استكملت رحلتها، ستكون ناقلة "الخريطيات" أول سفينة غاز طبيعي مسال قطرية تعبر مضيق هرمز منذ بدء الصراع.

وساد هدوء نسبي في محيط المضيق، يوم السبت، عقب أيام من اشتباكات متفرقة في المنطقة.

وأفادت وكالة "فارس" شبه الرسمية بأن مواجهات محدودة اندلعت، الجمعة، بين قوات إيرانية وسفن أميركية في المضيق.

كما نقلت وكالة "تسنيم" عن مصدر عسكري إيراني أن الوضع عاد إلى الهدوء، مع التحذير من احتمال تجدّد الاشتباكات في أي لحظة.

في المقابل، أعلن الجيش الأميركي أنه استهدف سفينتين مرتبطتين بإيران كانتا تحاولان دخول ميناء إيراني، مشيرًا إلى أن مقاتلة أميركية أصابت مدخنتي السفينتين وأجبرتهما على التراجع.