تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بدلاً من شقيقه.. الشرع يعيّن أمينًا عامًا جديدًا لرئاسة الجمهورية

Lebanon 24
10-05-2026 | 00:16
A-
A+
بدلاً من شقيقه.. الشرع يعيّن أمينًا عامًا جديدًا لرئاسة الجمهورية
بدلاً من شقيقه.. الشرع يعيّن أمينًا عامًا جديدًا لرئاسة الجمهورية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم السبت، تعديلًا حكوميًا شمل عددًا من الحقائب الوزارية والمناصب الإدارية، من بينها تغييرات طالت مقربين منه، وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية.
Advertisement

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا"، تم تعيين محافظ حمص السابق عبد الرحمن بدر الدين الأعمى أمينًا عامًا لرئاسة الجمهورية، خلفًا لماهر الشرع، شقيق الرئيس.

كما شمل التعديل استبدال وزير الإعلام حمزة المصطفى بــخالد فواز زعرور، ووزير الزراعة أمجد بدر بــباسل حافظ السويدان. ويشغل زعرور سابقًا منصب عميد كلية الإعلام في جامعة دمشق.

وتضمن التعديل أيضًا تعيين محافظين جدد لعدد من المحافظات، من بينها القنيطرة واللاذقية ودير الزور.

وتعود الحكومة الانتقالية الحالية إلى آذار 2025، وقد تشكلت عقب إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد في نهاية عام 2024، حيث غلب عليها وجود شخصيات من الدائرة القريبة من الشرع.
مواضيع ذات صلة
الرئيس السوري أحمد الشرع يعين "عبد الرحمن بدر الدين الأعمى" أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 14:38:06 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب الرئيس الإيراني: تعيين محمد باقر ذو القدر أمينًا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 14:38:06 Lebanon 24 Lebanon 24
رئاسة الجمهورية: تم عرض الاجراءات الواجب اعتمادها خلال فترة الاعياد لا سيما قرب أماكن العبادة
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 14:38:06 Lebanon 24 Lebanon 24
رئاسة الجمهورية: اتصال ثلاثي مساء اليوم بين الرئيس عون ونظيريه السوري أحمد الشرع والفرنسي إيمانويل ماكرون تم خلاله التشاور في التطورات الأمنية في لبنان والمنطقة
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 14:38:06 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة الأنباء

وزير الزراعة

وزير الإعلام

عبد الرحمن

بشار الأسد

دير الزور

الجمهوري

السورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:17 | 2026-05-10
Lebanon24
07:13 | 2026-05-10
Lebanon24
07:04 | 2026-05-10
Lebanon24
07:00 | 2026-05-10
Lebanon24
06:38 | 2026-05-10
Lebanon24
06:27 | 2026-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24