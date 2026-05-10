بدلاً من شقيقه.. الشرع يعيّن أمينًا عامًا جديدًا لرئاسة الجمهورية

Advertisement

وبحسب ما أوردته "سانا"، تم تعيين محافظ حمص السابق بدر الدين الأعمى أمينًا عامًا لرئاسة الجمهورية، خلفًا لماهر الشرع، شقيق الرئيس.كما شمل التعديل استبدال حمزة المصطفى بــخالد فواز زعرور، ووزير الزراعة أمجد بدر بــباسل حافظ السويدان. ويشغل زعرور سابقًا منصب عميد كلية الإعلام في جامعة .وتضمن التعديل أيضًا تعيين محافظين جدد لعدد من المحافظات، من بينها القنيطرة واللاذقية ودير الزور.وتعود الحكومة الانتقالية الحالية إلى آذار 2025، وقد تشكلت عقب إطاحة الرئيس السابق في نهاية عام 2024، حيث غلب عليها وجود شخصيات من الدائرة القريبة من الشرع.