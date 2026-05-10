|
عربي-دولي
بدلاً من شقيقه.. الشرع يعيّن أمينًا عامًا جديدًا لرئاسة الجمهورية
Lebanon 24
10-05-2026
|
00:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
أجرى الرئيس السوري أحمد
الشرع
، يوم السبت، تعديلًا حكوميًا شمل عددًا من الحقائب الوزارية والمناصب الإدارية، من بينها تغييرات طالت مقربين منه، وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية.
وبحسب ما أوردته
وكالة الأنباء
السورية
"سانا"، تم تعيين محافظ حمص السابق
عبد الرحمن
بدر الدين الأعمى أمينًا عامًا لرئاسة الجمهورية، خلفًا لماهر الشرع، شقيق الرئيس.
كما شمل التعديل استبدال
وزير الإعلام
حمزة المصطفى بــخالد فواز زعرور، ووزير الزراعة أمجد بدر بــباسل حافظ السويدان. ويشغل زعرور سابقًا منصب عميد كلية الإعلام في جامعة
دمشق
.
وتضمن التعديل أيضًا تعيين محافظين جدد لعدد من المحافظات، من بينها القنيطرة واللاذقية ودير الزور.
وتعود الحكومة الانتقالية الحالية إلى آذار 2025، وقد تشكلت عقب إطاحة الرئيس السابق
بشار الأسد
في نهاية عام 2024، حيث غلب عليها وجود شخصيات من الدائرة القريبة من الشرع.
