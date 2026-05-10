بعد تفشّي فيروس هانتا.. وصول سفينة الرحلات إم في هوندوس إلى تينيريفي لإجلاء ركاب

وصلت سفينة الرحلات البحرية "إم في هوندوس"، التي سُجّل فيها تفشّي هانتا، فجر الأحد إلى تينيريفي الإسبانية في أرخبيل جزر الكناري، تمهيدًا لإجلاء أكثر من 100 راكب وعنصر من الطاقم، بحسب ما أفاد مراسل وكالة "فرانس برس".

Advertisement

وأفادت تقارير بأن فرقًا من الإسبانية صعدت لاحقًا إلى السفينة "هونديوس" لبدء تنفيذ عملية الإجلاء.

وحتى الآن، أعلنت تسجيل 6 إصابات مؤكدة من أصل 8 حالات مشتبه بها، بينها 3 وفيات، نتيجة هذا النادر الذي لا يتوافر له لقاح أو علاج نوعي.

ورغم خطورته، أوضحت المنظمة أن الفيروس قد يسبب متلازمة تنفسية حادة، لكنه "لا يشبه كوفيد-19" الذي أدى إلى جائحة عالمية.

وكانت السفينة قد رست في ميناء غراناديا دي أبونا الصغير جنوب تينيريفي في المحيط الأطلسي قرابة الساعة الخامسة صباحًا بتوقيت غرينتش.

ومن المقرر أن يبقى جزء من الطاقم على متن السفينة، التي ستواصل رحلتها لاحقًا باتجاه هولندا.

ومن جهتها، أكدت وزيرة الصحة الإسبانية مونيكا غارسيا غوميز أن "كل الترتيبات جاهزة لوصول السفينة مع توفير الضمانات الصحية اللازمة"، مشيرة إلى أن فحصًا لمريضة نُقلت إلى مستشفى في أليكانتي جاء سلبيًا للفيروس.

كما أعلنت شركة "أوشن وايد إكسبيديشنز" الهولندية المشغلة للسفينة أن عمليات الإجلاء ستبدأ فور رسوّها، عند نحو السابعة صباحًا بتوقيت غرينتش.

بدوره، أكد لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، خلال في الميناء، أن "إسبانيا مستعدة وجاهزة للتعامل مع الوضع".