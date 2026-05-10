عربي-دولي
ترامب ينشر صورًا لسفن إيرانية "محترقة وغارقة".. ما القصة؟
Lebanon 24
10-05-2026
|
03:18
نشر الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
صورًا ظهرت فيها عشرات السفن
الإيرانية
ما بين محترقة، وغارقة في أعماق البحار، وذلك عبر سلسلة منشورات في منصته "تروث سوشال".
وتبدو في الصور، التي يرجح أن تكون مولدة بالذكاء الاصطناعي، 159 سفينة كانت تابعة للبحرية الإيرانية خلال رئاستي
باراك أوباما
وجو
بايدن
، (حسب ما أشار
ترامب
في تعليقه على الصور)، وقد تحولت إلى هياكل محطمة غارقة خلال رئاسته الثانية.
وكتب ترامب: "تحولت 159 سفينة كانت تابعة للبحرية الإيرانية خلال رئاستي باراك
أوباما
وجو بايدن إلى سفن غارقة خلال فترة رئاستي".
ووضع في أعلى صور حطام القطع البحرية عبارة "البحرية الإيرانية" مع
العلم
الإيراني
.
كما نشر ترامب صورة أخرى يظهر فيها على متن سفينة أمريكية، وهو يشاهد الهجمات على السفن المتجهة نحوه.
ترامب: بحرية إيران غارقة في البحر وسلاحها الجوي مُدمّر وأسلحتها المضادة للطائرات مفقودة
ترامب: بحرية إيران غارقة في البحر وسلاحها الجوي مُدمّر وأسلحتها المضادة للطائرات مفقودة
ترامب ينشر صورة صادمة…. واتهامات بالاساءة للمسيح
كواكوا... كوكب محترق وغير صالح للحياة
"ضربة جديدة" يتلقاها الزمالك.. ما القصة؟
إسرائيل تتوعد "حزب الله"... وصدور تعليمات تتعلّق بسكان جنوب لبنان
إسرائيل تتوعد "حزب الله"... وصدور تعليمات تتعلّق بسكان جنوب لبنان
وزارة الدفاع القطرية: مسيّرة استهدفت سفينة تجارية في مياهنا الإقليميّة
وزارة الدفاع القطرية: مسيّرة استهدفت سفينة تجارية في مياهنا الإقليميّة
صدر اليوم... حُكمٌ سوريّ بحقّ بشار الأسد وشقيقه ماهر
صدر اليوم... حُكمٌ سوريّ بحقّ بشار الأسد وشقيقه ماهر
تقرير جديد عن "إختفاء" مجتبى خامنئي... كيف يُعرقل إنهاء الحرب؟
تقرير جديد عن "إختفاء" مجتبى خامنئي... كيف يُعرقل إنهاء الحرب؟
الكويت: رصدنا طائرات مسيّرة "معادية" فجر اليوم
الكويت: رصدنا طائرات مسيّرة "معادية" فجر اليوم
فاتورة بـ15 دولاراً فُرضت شهرياً.. المواطنون سيدفعونها
فاتورة بـ15 دولاراً فُرضت شهرياً.. المواطنون سيدفعونها
ضابط من "حزب الله" يكشف: "سنحرق الإسرائيليين أحياءً"!
ضابط من "حزب الله" يكشف: "سنحرق الإسرائيليين أحياءً"!
خطيرة جدّاً... إسرائيل تستعدّ لـ"الخطة ب" مع لبنان
خطيرة جدّاً... إسرائيل تستعدّ لـ"الخطة ب" مع لبنان
خلال تفاوضها مع لبنان.. ورقة ستطرحها إسرائيل كـ"شرط أساس"
خلال تفاوضها مع لبنان.. ورقة ستطرحها إسرائيل كـ"شرط أساس"
"معزول أو مقتول".. تقريرٌ غير عادي عن مصير مجتبى خامنئي
"معزول أو مقتول".. تقريرٌ غير عادي عن مصير مجتبى خامنئي
