باكستان.. 12 قتيلًا بهجوم بسيارة مفخخة استهدف نقطة للشرطة

وقال مسؤول شرطة لوكالة "فرانس برس" إن "انتحاريًا قاد سيارة مفخخة واقتحم ليل السبت نقطة تفتيش للشرطة في خيل بمدينة بانو، أعقب ذلك دخول عدد من المسلحين إلى الموقع وإطلاق النار"، مشيرًا إلى تأكيد مقتل 12 عنصرًا، فيما لا يزال عنصر آخر في عداد المفقودين.ويأتي الهجوم في ظل تصاعد الاعتداءات المسلحة ضد في شمال غرب باكستان، حيث تحولت منطقة بانو إلى ساحة متكررة للهجمات التي تُنسب إلى جماعات مرتبطة بحركة " باكستان"، مستفيدة من قرب المنطقة من الحدود الأفغانية.وتُعتبر منطقة فاتح خيل، الواقعة في إقليم خيبر بختونخوا، من أبرز النقاط الأمنية الحساسة، إذ شهدت خلال الفترة الأخيرة هجمات متكررة استهدفت نقاط التفتيش، في ظل محاولات المسلحين تعزيز نفوذهم داخل المناطق القبلية السابقة التي تمثل تحديًا أمنيًا مستمرًا للحكومة الباكستانية.