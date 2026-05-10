باكستان.. 12 قتيلًا بهجوم بسيارة مفخخة استهدف نقطة للشرطة

قُتل ما لا يقل عن 12 شخصًا وأُصيب خمسة آخرون، بعدما فجّر مسلحون سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش للشرطة في شمال غرب باكستان، قبل أن يشنّوا هجومًا مسلحًا على الموقع، وفق ما أعلن مسؤولون الأحد.
وقال مسؤول شرطة بانو محمد سجاد خان لوكالة "فرانس برس" إن "انتحاريًا قاد سيارة مفخخة واقتحم ليل السبت نقطة تفتيش للشرطة في منطقة فاتح خيل بمدينة بانو، أعقب ذلك دخول عدد من المسلحين إلى الموقع وإطلاق النار"، مشيرًا إلى تأكيد مقتل 12 عنصرًا، فيما لا يزال عنصر آخر في عداد المفقودين.


ويأتي الهجوم في ظل تصاعد الاعتداءات المسلحة ضد قوات الأمن في شمال غرب باكستان، حيث تحولت منطقة بانو إلى ساحة متكررة للهجمات التي تُنسب إلى جماعات مرتبطة بحركة "طالبان باكستان"، مستفيدة من قرب المنطقة من الحدود الأفغانية.


وتُعتبر منطقة فاتح خيل، الواقعة في إقليم خيبر بختونخوا، من أبرز النقاط الأمنية الحساسة، إذ شهدت خلال الفترة الأخيرة هجمات متكررة استهدفت نقاط التفتيش، في ظل محاولات المسلحين تعزيز نفوذهم داخل المناطق القبلية السابقة التي تمثل تحديًا أمنيًا مستمرًا للحكومة الباكستانية.
