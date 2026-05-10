بعد فوز حزبه في الإنتخابات... ممثل شهير أصبح رئيسا للسلطة التنفيذية

نُصِبَ الممثل الهنديّ سي اليوم الأحد، رئيسا للسلطة التنفيذية في ولاية تاميل نادو في ، بعد الإعلان عن فوز حزبه في الانتخابات المحلية.وفاز حزب "تاميلاغا فيتري كازهاغام" الذي يتزعمه الممثل البوليوودي البالغ من العمر 51 عاماً، بـ108 مقاعد في الجمعية المؤلفة من 234 مقعدا، لكنه بقي رهينة للتحالفات في غياب أغلبية مطلقة.وبعد عدة أيام من المفاوضات، حصل على دعم وحزبين آخرين، ما أتاح له تشكيل ائتلاف. (سكاي نيوز)