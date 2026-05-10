تُوفِيَ مع زوجته... من هو "المريض صفر" المُسبّب لتفشي فيروس "هانتا" القاتل؟

ذكر موقع " "، أنّ "هانتا" الذي ينتقل عن طريق التلوث بفضلات القوارض أو عضة فأر أو أحد القوارض الحاملة للفيروس، انتشر على متن السفينة السياحية "هونديوس"، التي انطلقت من في جولة سياحية عبر المحيط .وكشف حساب " سورس " على منصة إكس عن "المريض صفر" الذي تسبب بانتشار الوباء "هانتا" على متن السفينة.وقال: "يُعتقد أن رحلة لمراقبة الطيور في جنوب الأرجنتين تسببت في تفشي فيروس "هانتا" القاتل على متن سفينة الرحلات البحرية المتجهة إلى "إم في هونديوس".وأضاف: "يُرجح أن عالم الطيور ليو شيلبيرود، البالغ من العمر 70 عامًا، قد أصيب بسلالة الأنديز بعد زيارته مكب نفايات موبوء بالقوارض بالقرب من أوشوايا قبل صعوده على متن السفينة في الأول من نيسان".وتابع: "توفي في من نيسان بعد ظهور أعراض شبيهة بالإنفلونزا عليه. وتوفيت زوجته ميريام لاحقًا، بالإضافة إلى راكب ألماني".وختم قائلاً: "تم ربط 7 حالات على الأقل بهذا التفشي. ويقول مسؤولو الصحة إن الخطر الإجمالي على العامة لا يزال منخفضا". (سكاي نيوز)