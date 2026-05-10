عربي-دولي

تُوفِيَ مع زوجته... من هو "المريض صفر" المُسبّب لتفشي فيروس "هانتا" القاتل؟

Lebanon 24
10-05-2026 | 08:00
تُوفِيَ مع زوجته... من هو المريض صفر المُسبّب لتفشي فيروس هانتا القاتل؟
ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ فيروس "هانتا" الذي ينتقل عن طريق التلوث بفضلات القوارض أو عضة فأر أو أحد القوارض الحاملة للفيروس، انتشر على متن السفينة السياحية "هونديوس"، التي انطلقت من الأرجنتين في جولة سياحية عبر المحيط الأطلسي.
وكشف حساب "أوبن سورس إنتل" على منصة إكس عن "المريض صفر" الذي تسبب بانتشار الوباء "هانتا" على متن السفينة.

وقال: "يُعتقد أن رحلة لمراقبة الطيور في جنوب الأرجنتين تسببت في تفشي فيروس "هانتا" القاتل على متن سفينة الرحلات البحرية المتجهة إلى القطب الجنوبي "إم في هونديوس".

وأضاف: "يُرجح أن عالم الطيور الهولندي ليو شيلبيرود، البالغ من العمر 70 عامًا، قد أصيب بسلالة الأنديز بعد زيارته مكب نفايات موبوء بالقوارض بالقرب من أوشوايا قبل صعوده على متن السفينة في الأول من نيسان".

وتابع: "توفي في الحادي عشر من نيسان بعد ظهور أعراض شبيهة بالإنفلونزا عليه. وتوفيت زوجته ميريام لاحقًا، بالإضافة إلى راكب ألماني".

وختم قائلاً: "تم ربط 7 حالات على الأقل بهذا التفشي. ويقول مسؤولو الصحة إن الخطر الإجمالي على العامة لا يزال منخفضا". (سكاي نيوز)
 
 
 
