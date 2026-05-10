وزارة الدفاع القطرية: مسيّرة استهدفت سفينة تجارية في مياهنا الإقليميّة

أعلنت ، عن تعرض سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية لقطر، ميناء مسيعيد، قادمة من ، الأحد، لاستهداف بطائرة مسيّرة.وأوضحت الوزارة، في بيان لها على منصة "إكس" اليوم الأحد، أن الاستهداف تسبب في اندلاع حريق محدود في السفينة، دون وقوع أي إصابات.وأشارت إلى أن السفينة تابعت رحلتها باتجاه ميناء مسيعيد بعد السيطرة على الحريق، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية. (ارم نيوز)