Najib Mikati
بقيمة 300 مليون دولار... صفقة عراقية - تركية تُربك حسابات إسرائيل

10-05-2026 | 07:50
بقيمة 300 مليون دولار... صفقة عراقية - تركية تُربك حسابات إسرائيل
كشفت تقرير لموقع "نتسيف" الإسرائيليّ، عن وصول بغداد إلى مرحلة نهائية من التفاوض مع أنقرة بشأن شراء 20 منظومة دفاع جوي تركية، ضمن صفقة تقدر قيمتها بحوالي 300 مليون دولار.

وقالت مصادر أمنية في تل أبيب إن نشر المنظومات الدفاعية الجديدة قد يفرض على إسرائيل تغيير مسارات مقاتلاتها المتجهة نحو إيران، أو قد يضطرها إلى تدمير المنظومات التركية على أرض العراق.
ورجَّح الموقع الإسرائيلي اقتراب العراق من شراء منظومات دفاعية تركية من طراز "حصار"، أو "سونغور"، المصممة للتعامل مع تهديدات تحلق بارتفاعات ما بين منخفضة إلى متوسطة.

وتهدف بغداد من وراء عملية الشراء إلى تحصين المنشآت النفطية، والبعثات الدبلوماسية، والمواقع الاستراتيجية من المسيَّرات والصواريخ.

ويبلغ مدى منظومة "حصار" حوالي 25 كيلومترًا، ومع قدرة اعتراض محدودة على الارتفاعات المنخفضة والمتوسطة.

ورغم قدرة المنظومات الدفاعية التركية على إصابة المقاتلات، لكنها لا تُشكّل حاجزًا منيعًا ضد المقاتلات الإسرائيلية، التي تُحلق بارتفاعات عالية، ومجهزة بأنظمة حرب إلكترونية، لا سيما مقاتلات الجيل الخامس من طراز F-35، وفق تقديرات تل أبيب.

ومع ذلك، نقل الموقع الإسرائيلي تقديرات عن مصادر عسكرية، تؤكد أن نشر 20 منظومة دفاعية تركية في نقاط استراتيجية عراقية، قد يؤدي إلى "اضطرار سلاح الجو الإسرائيلي إلى تغيير مسار مقاتلاته نحو إيران، أو تدمير المنظومات الدفاعية مسبقًا. (ارم نيوز)
 
 
 
