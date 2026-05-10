بقيمة 300 مليون دولار... صفقة عراقية - تركية تُربك حسابات إسرائيل

كشفت تقرير لموقع "نتسيف" الإسرائيليّ، عن وصول بغداد إلى مرحلة نهائية من التفاوض مع أنقرة بشأن شراء 20 منظومة دفاع جوي تركية، ضمن صفقة تقدر قيمتها بحوالي 300 مليون دولار.وقالت مصادر أمنية في إن نشر المنظومات الدفاعية الجديدة قد يفرض على تغيير مسارات مقاتلاتها المتجهة نحو ، أو قد يضطرها إلى تدمير المنظومات على أرض .ورجَّح الموقع اقتراب العراق من شراء منظومات دفاعية تركية من طراز "حصار"، أو "سونغور"، المصممة للتعامل مع تهديدات تحلق بارتفاعات ما بين منخفضة إلى متوسطة.وتهدف بغداد من وراء عملية الشراء إلى تحصين المنشآت النفطية، والبعثات الدبلوماسية، والمواقع الاستراتيجية من المسيَّرات والصواريخ.ويبلغ مدى منظومة "حصار" حوالي 25 كيلومترًا، ومع قدرة اعتراض محدودة على الارتفاعات المنخفضة والمتوسطة.ورغم قدرة المنظومات الدفاعية التركية على إصابة المقاتلات، لكنها لا تُشكّل حاجزًا منيعًا ضد المقاتلات ، التي تُحلق بارتفاعات عالية، ومجهزة بأنظمة حرب إلكترونية، لا سيما مقاتلات الجيل الخامس من طراز F-35، وفق تقديرات تل أبيب.ومع ذلك، نقل الموقع الإسرائيلي تقديرات عن مصادر عسكرية، تؤكد أن نشر 20 منظومة دفاعية تركية في نقاط استراتيجية ، قد يؤدي إلى "اضطرار سلاح الجو الإسرائيلي إلى تغيير مسار مقاتلاته نحو إيران، أو تدمير المنظومات الدفاعية مسبقًا. (ارم نيوز)