إيران قدمت إلى باكستان ردها على المقترح الأميركي

قدمت عبر باكستان التي تقود جهود الوساطة بين وطهران، ردها على المقترح الأميركي لإنهاء الحرب في ، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي الأحد.

وجاء في خبر أوردته وكالة إرنا: "أرسلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم (الأحد) عبر الوسيط الباكستاني، ردها على أحدث نصّ اقترحته لإنهاء الحرب"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.



وأشارت وكالة "إرنا" إلى أن الخطة المقترحة تشمل تركيز المفاوضات في هذه المرحلة على إنهاء الحرب، التي اندلعت ‌قبل ‌أكثر ⁠من شهرين. (سكاي نيوز عربية)