روسيا: أوكرانيا انتهكت وقف النار

أعلنت ، أن " انتهكت وقف إطلاق النار المتفق عليه بينهما، بإطلاق طائرات مسيّرة، وشنّ قصف مدفعي على القوات الروسية".وقالت إنّ " أسقطت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 57 طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا"، وأضافت أن " تلتزم بوقف إطلاق النار".وأشارت الوزارة إلى أنّ "القوات الروسية ردت بالمثل على تصرفات أوكرانيا، وشنت هجمات باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة وقذائف هاون". (العربية)