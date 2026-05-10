وزير الإعلام السوري الجديد يتسلم مهامه

أعرب السوري خالد عن شكره للوزير السابق حمزة في إطلاق مسار الإعلام السوري بعد تحرير من نظام ، مؤكدا السعي للبناء على منجزات المرحلة الماضية.وشهدت اليوم الأحد مراسم تسليم واستلام المهام الوزارية بين وزير الإعلام السابق حمزة المصطفى ووزير الإعلام المعين حديثا خالد زعرور.وأعرب زعرور خلال اللقاء عن شكره للمصطفى على جهوده الواضحة في إطلاق مسار الإعلام السوري بعد التحرير مؤكدا السعي للبناء على ما تحقق خلال المرحلة الماضية.بدوره، عبر المصطفى عن خالص تمنياته للوزير الجديد بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة. (روسيا اليوم)