الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية على الكويت

أدانت دولة ، اليوم الأحد، بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية على دولة الكويت بطائرات مسيّرة.

Advertisement

وأكّدت الإماراتية، في بيان لها، أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكاً لسيادة دولة الكويت وتهديداً لأمنها واستقرارها.



وأعربت عن تضامن الدولة الكامل مع دولة الكويت، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.



وكان الجيش أعلن، في وقت سابق الأحد، أنه تم رصد عدد من الطائرات المسيّرة المعادية في المجال الجوي للبلاد.