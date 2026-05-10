عربي-دولي
الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية على الكويت
Lebanon 24
10-05-2026
|
11:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
أدانت دولة
الإمارات العربية المتحدة
، اليوم الأحد، بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية على دولة الكويت بطائرات مسيّرة.
وأكّدت
وزارة الخارجية
الإماراتية، في بيان لها، أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكاً لسيادة دولة الكويت وتهديداً لأمنها واستقرارها.
وأعربت عن تضامن الدولة الكامل مع دولة الكويت، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.
وكان الجيش
الكويتي
أعلن، في وقت سابق الأحد، أنه تم رصد عدد من الطائرات المسيّرة المعادية في المجال الجوي للبلاد.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع
الكويتية
، العقيد الركن سعود
عبد العزيز
العطوان، إن القوات المسلحة رصدت فجر اليوم الأحد عددا من المسيّرات المعادية داخل المجال الجوي للبلاد، مضيفا أنه "تم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة".
كذلك أعلنت
وزارة الدفاع
الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت اليوم مع مسيرتين قادمتين من
إيران
.
ومنذ بدء الاعتداءات
الإيرانية
السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 551 صاروخا باليستيا و29 صاروخا جوالا بالإضافة إلى 2265 طائرة مسيرة.
