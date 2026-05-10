"ادخل وانقله".. هكذا ردّ نتنياهو على معضلة اليورانيوم الإيراني

أكد أن العمليات العسكرية ضد لم تبلغ خواتيمها بعد، معتبراً أن بقاء مخزون اليورانيوم المخصب وتواجد مواقع التخصيب داخل يمثلان عائقاً أمام إعلان نهاية الحرب.وفي مقابلة مرتقبة مع شبكة "سي بي إس" الأميركية، أشار إلى أن الإنجازات التي تحققت حتى الآن تظل غير مكتملة ما لم يتم تفكيك البنية التحتية النووية ونقل المواد الحساسة إلى خارج البلاد. وبنبرة حملت الكثير من الغموض والتحدي، رد نتنياهو على تساؤل حول آلية سحب هذا المخزون قائلاً: "تدخل وتنقله خارجاً".