ترامب يهاجم أوباما وبايدن ويتهمهما بتمكين إيران مالياً

شن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
هجوماً لاذعاً عبر منصة "تروث سوشال"، اتهم فيه إدارة
باراك أوباما
بتمكين
إيران
ومنحها "قبلة الحياة" عبر تحويلات مالية ضخمة بلغت مئات المليارات، من بينها 1.7 مليار دولار نقداً نُقلت جوّاً إلى
طهران
.
ووصف
ترامب
أوباما
بـ"القائد الكارثي" والضعيف الذي تخلى عن
إسرائيل
والحلفاء، معتبراً أن الرئيس الحالي
جو بايدن
يسير على النهج ذاته، فيما استغل الإيرانيون هذا الضعف للمماطلة وقتل
الأميركيين
وقمع الاحتجاجات التي حصدت مؤخراً أرواح 42 ألف متظاهر.
وأكد ترامب أن عهد استدراج
الولايات المتحدة
قد انتهى، مشدداً على أن الإيرانيين الذين "ضحكوا" طويلاً على الإدارات السابقة لن يضحكوا بعد الآن، في ظل استعادة أميركا لعظمتها وقوتها في مواجهة ما وصفهم بـ"البلطجية" في طهران.
