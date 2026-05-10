تفاصيل جديدة عن تفكيك تنظيم مرتبط بالحرس الثوري في البحرين.. تقرير يكشف التفاصيل

عقب قبض السلطات البحرينية على تنظيم مرتبط بالحرس الثوري داخل البلاد، كشفت المنامة اليوم تفاصيل واسعة بشأن التنظيم ذاته، إذ يتكوّن من 41 شخصاً، و11 آخرين في هم حلقة الوصل بين الإيراني ووكلاء التنظيم في البحرين.

وذكرت أن أعضاء التنظيم هم من العلمائي المنحل، بحكم قضائي ومن يتبعهم، في حين أسس عناصره جماعة إرهابية، وتولوا قيادتها بجانب تمويل الإرهاب والتخابر مع دولة أجنبية (إيران) ومنظمات إرهابية (العراق ولبنان)، وتلقوا تدريبات عسكرية في سبيل ذلك.



وأوضحت أن عناصر التنظيم مارسوا "الإرهاب المنظم" بحق أبناء الطائفة الشيعية في مملكة البحرين والتغرير بهم، وتنفيذ أعمال سرية مثل التوغل في المؤسسات الدينية والاجتماعية والخيرية والتعليمية، ومنها الأطفال والمدارس والحوزات الدينية، بجانب مفاصل العمل المجتمعي، بهدف نشر ثقافة الولاء للخارج وتحديداً للحرس الثوري الإيراني وولاية الفقيه، ومعاداة الدولة، وعدم احترام قوانينها على حساب الولاء الوطني.