بعد سقوط ضحايا.. إجلاءٌ عاجل وتحذير فرنسي

وبدأت السلطات الإسبانية في تينيريفي عملية إجلاء نحو مئة راكب من طاقم وركاب سفينة "إم في هونديوس"، بالتزامن مع توصية بفرض حجر صحي لمدة 42 يوماً على كافة الركاب. أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو عبر منصة "إكس" عن ظهور أعراض الإصابة بفيروس "هانتا" على أحد المسافرين الفرنسيين الخمسة، خلال رحلة عودتهم إلى وطنهم اليوم الأحد، وذلك بعد تفشي على متن سفينة سياحية.وبدأت السلطات الإسبانية في تينيريفي عملية إجلاء نحو مئة راكب من طاقم وركاب سفينة "إم في هونديوس"، بالتزامن مع توصية بفرض حجر صحي لمدة 42 يوماً على كافة الركاب.

وقد غادرت بالفعل طائرات تقل رعايا إسبان وفرنسيين، ومن المقرر أن تتبعها رحلات أخرى لنقل مواطني كندا، هولندا، ، ، أيرلندا، والولايات المتحدة، فيما تصل طائرة أسترالية غداً الاثنين لنقل ركاب من نيوزيلندا ودول آسيوية.



يُذكر أن "هانتا"، الذي ينتقل عادة عبر القوارض، قد رُصد على السفينة في الثاني من ايار الجاري، بعدما أجرى مسؤولون في جنوب فحوصات لراكب بريطاني كان في العناية المركزة، وقد تسبب الفيروس حتى الآن في وفاة ثلاثة ركاب.