تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد سقوط ضحايا.. إجلاءٌ عاجل وتحذير فرنسي

Lebanon 24
10-05-2026 | 15:24
A-
A+
بعد سقوط ضحايا.. إجلاءٌ عاجل وتحذير فرنسي
بعد سقوط ضحايا.. إجلاءٌ عاجل وتحذير فرنسي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو عبر منصة "إكس" عن ظهور أعراض الإصابة بفيروس "هانتا" على أحد المسافرين الفرنسيين الخمسة، خلال رحلة عودتهم إلى وطنهم اليوم الأحد، وذلك بعد تفشي الفيروس على متن سفينة سياحية.
Advertisement

وبدأت السلطات الإسبانية في جزيرة تينيريفي عملية إجلاء نحو مئة راكب من طاقم وركاب سفينة "إم في هونديوس"، بالتزامن مع توصية منظمة الصحة العالمية بفرض حجر صحي لمدة 42 يوماً على كافة الركاب.
 
وقد غادرت بالفعل طائرات تقل رعايا إسبان وفرنسيين، ومن المقرر أن تتبعها رحلات أخرى لنقل مواطني كندا، هولندا، بريطانيا، تركيا، أيرلندا، والولايات المتحدة، فيما تصل طائرة أسترالية غداً الاثنين لنقل ركاب من نيوزيلندا ودول آسيوية.

يُذكر أن فيروس "هانتا"، الذي ينتقل عادة عبر القوارض، قد رُصد على السفينة في الثاني من ايار الجاري، بعدما أجرى مسؤولون في جنوب أفريقيا فحوصات لراكب بريطاني كان في العناية المركزة، وقد تسبب الفيروس حتى الآن في وفاة ثلاثة ركاب.
مواضيع ذات صلة
تحذير عاجل من الجيش بعد القاء منشورات ورقية فوق بيروت!
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 02:33:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير فرنسي للبنان: إسرائيل ليست بصدد وقف عملياتها قبل نزع سلاح "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 02:33:39 Lebanon 24 Lebanon 24
لسالكي نفق المطار.. تحذير وطلب عاجل
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 02:33:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير عاجل لمستخدمي هواتف "آيفون"!
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 02:33:39 Lebanon 24 Lebanon 24

منظمة الصحة العالمية

الولايات المتحدة

منظمة الصحة

يوم الأحد

بريطانيا

أفريقيا

الفيروس

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:05 | 2026-05-10
Lebanon24
16:34 | 2026-05-10
Lebanon24
16:31 | 2026-05-10
Lebanon24
16:26 | 2026-05-10
Lebanon24
16:01 | 2026-05-10
Lebanon24
15:45 | 2026-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24