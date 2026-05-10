17
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
15
o
بعلبك
10
o
بشري
18
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
عربي-دولي
بعد سقوط ضحايا.. إجلاءٌ عاجل وتحذير فرنسي
Lebanon 24
10-05-2026
|
15:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو عبر منصة "إكس" عن ظهور أعراض الإصابة بفيروس "هانتا" على أحد المسافرين الفرنسيين الخمسة، خلال رحلة عودتهم إلى وطنهم اليوم الأحد، وذلك بعد تفشي
الفيروس
على متن سفينة سياحية.
وبدأت السلطات الإسبانية في
جزيرة
تينيريفي عملية إجلاء نحو مئة راكب من طاقم وركاب سفينة "إم في هونديوس"، بالتزامن مع توصية
منظمة الصحة العالمية
بفرض حجر صحي لمدة 42 يوماً على كافة الركاب.
وقد غادرت بالفعل طائرات تقل رعايا إسبان وفرنسيين، ومن المقرر أن تتبعها رحلات أخرى لنقل مواطني كندا، هولندا،
بريطانيا
،
تركيا
، أيرلندا، والولايات المتحدة، فيما تصل طائرة أسترالية غداً الاثنين لنقل ركاب من نيوزيلندا ودول آسيوية.
يُذكر أن
فيروس
"هانتا"، الذي ينتقل عادة عبر القوارض، قد رُصد على السفينة في الثاني من ايار الجاري، بعدما أجرى مسؤولون في جنوب
أفريقيا
فحوصات لراكب بريطاني كان في العناية المركزة، وقد تسبب الفيروس حتى الآن في وفاة ثلاثة ركاب.
تحذير عاجل من الجيش بعد القاء منشورات ورقية فوق بيروت!
تحذير عاجل من الجيش بعد القاء منشورات ورقية فوق بيروت!
تحذير فرنسي للبنان: إسرائيل ليست بصدد وقف عملياتها قبل نزع سلاح "حزب الله"
تحذير فرنسي للبنان: إسرائيل ليست بصدد وقف عملياتها قبل نزع سلاح "حزب الله"
لسالكي نفق المطار.. تحذير وطلب عاجل
لسالكي نفق المطار.. تحذير وطلب عاجل
تحذير عاجل لمستخدمي هواتف "آيفون"!
تحذير عاجل لمستخدمي هواتف "آيفون"!
بكلماتٍ معدودة.. ترامب يقلب الطاولة على طهران مجدداً
بكلماتٍ معدودة.. ترامب يقلب الطاولة على طهران مجدداً
17:05 | 2026-05-10
ماذا تضمن المقترح الإيراني لإنهاء الحرب؟ تفرير ايراني يكشف التفاصيل
ماذا تضمن المقترح الإيراني لإنهاء الحرب؟ تفرير ايراني يكشف التفاصيل
16:34 | 2026-05-10
بعد تسليم طهران ردها على المقترح الأميركي.. مباحثات هاتفية بين ترامب ونتنياهو
بعد تسليم طهران ردها على المقترح الأميركي.. مباحثات هاتفية بين ترامب ونتنياهو
16:31 | 2026-05-10
إعلام إيراني: طهران ترفض بحث "النووي" في ردها على مقترح أميركا
إعلام إيراني: طهران ترفض بحث "النووي" في ردها على مقترح أميركا
16:26 | 2026-05-10
مئات العبوات شهرياً.. وثيقة سرية هزت تل أبيب
مئات العبوات شهرياً.. وثيقة سرية هزت تل أبيب
16:01 | 2026-05-10
خطيرة جدّاً... إسرائيل تستعدّ لـ"الخطة ب" مع لبنان
خطيرة جدّاً... إسرائيل تستعدّ لـ"الخطة ب" مع لبنان
06:00 | 2026-05-10
سيناريوهات انتهاء الحرب: الوقت يحدد المنتصر
سيناريوهات انتهاء الحرب: الوقت يحدد المنتصر
10:00 | 2026-05-10
تُوفِيَ مع زوجته... من هو "المريض صفر" المُسبّب لتفشي فيروس "هانتا" القاتل؟
تُوفِيَ مع زوجته... من هو "المريض صفر" المُسبّب لتفشي فيروس "هانتا" القاتل؟
08:00 | 2026-05-10
تقرير جديد عن "إختفاء" مجتبى خامنئي... كيف يُعرقل إنهاء الحرب؟
تقرير جديد عن "إختفاء" مجتبى خامنئي... كيف يُعرقل إنهاء الحرب؟
07:00 | 2026-05-10
أحمد الشرع يُطمئِن لبنان.. طريق الشام تتبنَّى "الدولة"
أحمد الشرع يُطمئِن لبنان.. طريق الشام تتبنَّى "الدولة"
05:00 | 2026-05-10
أيضاً في عربي-دولي
17:05 | 2026-05-10
بكلماتٍ معدودة.. ترامب يقلب الطاولة على طهران مجدداً
16:34 | 2026-05-10
ماذا تضمن المقترح الإيراني لإنهاء الحرب؟ تفرير ايراني يكشف التفاصيل
16:31 | 2026-05-10
بعد تسليم طهران ردها على المقترح الأميركي.. مباحثات هاتفية بين ترامب ونتنياهو
16:26 | 2026-05-10
إعلام إيراني: طهران ترفض بحث "النووي" في ردها على مقترح أميركا
16:01 | 2026-05-10
مئات العبوات شهرياً.. وثيقة سرية هزت تل أبيب
15:45 | 2026-05-10
السعودية تدين استهداف أراضي ومياه الإمارات وقطر والكويت
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
