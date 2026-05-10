عربي-دولي

اثناء زيارته الى الصين الاربعاء.. مسؤول اميركي يكشف هدف الرئيس ترامب

10-05-2026 | 15:32
اثناء زيارته الى الصين الاربعاء.. مسؤول اميركي يكشف هدف الرئيس ترامب
رجّح مسؤول أميركي رفيع المستوى، اليوم الأحد، أن يناقش الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته القريبة للصين ولقائه بنظيره الصيني شي جين بينغ مسألة "دعم الصين لإيران وروسيا".
وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه خلال اتصال مع صحافيين "أتوقع أن يمارس الرئيس ضغطاً" على شي جين بينغ، مشيراً إلى أن ترامب قام بذلك أيضاً خلال محادثات سابقة مع نظيره.

من جهتها، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي سيصل إلى بكين، مساء الأربعاء، مضيفة أن زيارته ستشمل لقاء ثنائياً وغداء عمل قبل مغادرته يوم الجمعة.

كما كشفت المتحدثة أن ترامب يعتزم استضافة الرئيس الصيني في زيارة للولايات المتحدة خلال وقت لاحق من العام الجاري.

من جهة أخرى، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن واشنطن وبكين ستعملان على إنشاء مجلس مشترك للتجارة ومجلس آخر للاستثمار.

يأتي هذا بينما سيعقد مسؤولان صيني وأميركي محادثات في كوريا الجنوبية في الأيام المقبلة، وفق ما أعلنت، الأحد، وزارتا التجارة الصينية والخزانة الأميركية.
