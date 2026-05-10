مئات العبوات شهرياً.. وثيقة سرية هزت تل أبيب

كشفت تقديرات أمنية إسرائيلية عرضتها القناة 13 عن مواصلة حركة " " إعادة بناء قدراتها العسكرية داخل رغم استمرار الحرب، حيث تشير وثيقة قُدمت للمستوى السياسي إلى أن الحركة تنتج شهرياً مئات العبوات الناسفة وقذائف الهاون والصواريخ المضادة للدروع.

وأضاف التقرير أن الحركة تجري تدريبات ميدانية وعمليات رصد لتحركات الجيش لتطوير "قدرات التشغيل القتالي" وتحسين الجاهزية للمواجهات الميدانية.



وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة " " أن الجيش الإسرائيلي شدد ضغوطه لمنع "حماس" من ترسيخ وجودها وإجبارها على القبول بنزع السلاح ضمن خطة الرئيس الأميركي .

وكشفت الصحيفة عن تواجد 6 ألوية إسرائيلية في القطاع، مع استمرار سياسة تناوب القوات التي تعكس استعداداً لانتشار طويل الأمد، حيث أنهى "القبضة الحديدية" جولة قتالية استمرت شهرين، ومن المتوقع أن يحل لواء مظليين مكان لواء احتياطي آخر قريباً.