عربي-دولي
بعد تسليم طهران ردها على المقترح الأميركي.. مباحثات هاتفية بين ترامب ونتنياهو
Lebanon 24
10-05-2026
|
16:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
بحث الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
مع
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي، الرد الايراني على مقترح أميركي لبدء محادثات سلام تفضي لإنهاء الحرب.
وذكر التلفزيون الرسمي
الإيراني
أن الرد على المقترح الأميركي يركز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات لا سيما
لبنان
وضمان سلامة حركة الشحن عبر مضيق هرمز، دون الإشارة إلى كيفية معاودة فتح الممر المائي الحيوي أو توقيته.
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية ملامح الرد الإيراني على المقترح الأميركي. رفضت
طهران
تفكيك منشآتها النووية، بينما وافقت على تخفيف اليورانيوم عالي التخصيب ونقل المتبقي إلى دولة ثالثة، وفق تقرير الصحيفة.
شمل الرد الإيراني مناقشة
القضايا
النووية خلال 30 يوماً مقبلة، بحسب الصحيفة. اقترحت طهران إنهاء القتال وفتح مضيق هرمز تدريجياً مقابل رفع الحصار.
وكان المقترح الأميركي يتضمن إنهاء القتال قبل بدء محادثات بشأن قضايا مختلف عليها، منها برنامج طهران
النووي
.
وقال مسؤول باكستاني إن إسلام آباد نقلت رد
إيران
إلى
الولايات المتحدة
في ظل ما ما تقوم به من وساطة بين الجانبين. ولم يصدر أي تعليق من
واشنطن
حتى الآن.
وهدد
ترامب
، اليوم الأحد، بمهاجمة أي شخص يقترب من مكان اليورانيوم الإيراني المدفون.
