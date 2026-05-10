بعد تسليم طهران ردها على المقترح الأميركي.. مباحثات هاتفية بين ترامب ونتنياهو

بحث الرئيس الأميركي مع بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي، الرد الايراني على مقترح أميركي لبدء محادثات سلام تفضي لإنهاء الحرب.وذكر التلفزيون الرسمي أن الرد على المقترح الأميركي يركز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات لا سيما وضمان سلامة حركة الشحن عبر مضيق هرمز، دون الإشارة إلى كيفية معاودة فتح الممر المائي الحيوي أو توقيته.

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية ملامح الرد الإيراني على المقترح الأميركي. رفضت تفكيك منشآتها النووية، بينما وافقت على تخفيف اليورانيوم عالي التخصيب ونقل المتبقي إلى دولة ثالثة، وفق تقرير الصحيفة.شمل الرد الإيراني مناقشة النووية خلال 30 يوماً مقبلة، بحسب الصحيفة. اقترحت طهران إنهاء القتال وفتح مضيق هرمز تدريجياً مقابل رفع الحصار.وكان المقترح الأميركي يتضمن إنهاء القتال قبل بدء محادثات بشأن قضايا مختلف عليها، منها برنامج طهران .وقال مسؤول باكستاني إن إسلام آباد نقلت رد إلى في ظل ما ما تقوم به من وساطة بين الجانبين. ولم يصدر أي تعليق من حتى الآن.وهدد ، اليوم الأحد، بمهاجمة أي شخص يقترب من مكان اليورانيوم الإيراني المدفون.