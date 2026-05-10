تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إعلام إيراني: طهران ترفض بحث "النووي" في ردها على مقترح أميركا

Lebanon 24
10-05-2026 | 16:26
A-
A+
إعلام إيراني: طهران ترفض بحث النووي في ردها على مقترح أميركا
إعلام إيراني: طهران ترفض بحث النووي في ردها على مقترح أميركا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، الأحد، بأن رد طهران على أحدث مقترح سلام أميركي تجاهل مسألة برنامجها النووي، مركزاً بدلاً من ذلك على إنهاء القتال الدائر في المنطقة.
Advertisement

ووفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، فإن العرض المضاد الذي أُرسل عبر الوسطاء الباكستانيين يسعى أولاً إلى ضمان أمن الملاحة عبر مضيق هرمز، قبل البدء بأي محادثات حول القضايا الأكثر حساسية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني.

وكان المقترح الأميركي الأخير يتضمن اتفاقاً لإنهاء الحرب، وإعادة فتح المضيق أمام الملاحة الدولية، إضافة إلى تقليص البرنامج النووي الإيراني، وفقاً لما ذكرته صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

ولم يصدر البيت الأبيض حتى الآن تعليقاً رسمياً على الرد الإيراني. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أكد أن تفكيك البرنامج النووي الإيراني يُعد أحد الأهداف الرئيسية للحرب.

من جهته، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في منشور عبر منصة "إكس"، إن بلاده "لن تنحني" أمام الخصوم، مضيفاً أن الحديث عن الحوار أو التفاوض "لا يعني الاستسلام أو التراجع، بل يهدف إلى صون حقوق الشعب الإيراني والدفاع عن المصالح الوطنية بقوة وحزم".

في المقابل، تعهّد ترامب باستخدام القوة العسكرية الأميركية إذا لم توافق طهران على المقترح الأخير المتعلق بتقليص برنامجها النووي، وإعادة فتح مضيق هرمز. ولوّح الرئيس الأميركي بإمكانية إعادة تفعيل عملية "مشروع الحرية"، التي كانت تقضي بمرافقة سفن البحرية الأميركية للسفن التجارية عبر المضيق، في حال تعثرت المفاوضات.
مواضيع ذات صلة
مسؤول إيراني: تجدد الحرب مع أميركا "أمرٌ وارد"
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 02:34:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن مصادر : إيران تركت فجوات في ردها على مقترح وقف النار
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 02:34:12 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام رسمي إيراني: طهران ردت رسميا على المقترح الأميركي
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 02:34:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إيرانيّ كبير: ردّنا على المقترح الأميركي غير إيجابيّ وهذه شروطنا
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 02:34:12 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة الأنباء

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الإيرانية

الإيراني

نيويورك

من جهته

القضايا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:05 | 2026-05-10
Lebanon24
16:34 | 2026-05-10
Lebanon24
16:31 | 2026-05-10
Lebanon24
16:01 | 2026-05-10
Lebanon24
15:45 | 2026-05-10
Lebanon24
15:32 | 2026-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24