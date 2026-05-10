إعلام إيراني: طهران ترفض بحث "النووي" في ردها على مقترح أميركا

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، الأحد، بأن رد على أحدث مقترح سلام أميركي تجاهل مسألة برنامجها ، مركزاً بدلاً من ذلك على إنهاء القتال الدائر في المنطقة.ووفق الرسمية "إرنا"، فإن المضاد الذي أُرسل عبر الوسطاء الباكستانيين يسعى أولاً إلى ضمان أمن الملاحة عبر مضيق هرمز، قبل البدء بأي محادثات حول الأكثر حساسية، بما في ذلك البرنامج النووي .وكان المقترح الأميركي الأخير يتضمن اتفاقاً لإنهاء الحرب، وإعادة فتح المضيق أمام الملاحة الدولية، إضافة إلى تقليص البرنامج النووي الإيراني، وفقاً لما ذكرته صحيفة " بوست" الأميركية.ولم يصدر حتى الآن تعليقاً رسمياً على الرد الإيراني. وكان الرئيس الأميركي قد أكد أن تفكيك البرنامج النووي الإيراني يُعد أحد الأهداف الرئيسية للحرب.، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في منشور عبر منصة "إكس"، إن بلاده "لن تنحني" أمام الخصوم، مضيفاً أن الحديث عن الحوار أو التفاوض "لا يعني الاستسلام أو التراجع، بل يهدف إلى صون حقوق الشعب الإيراني والدفاع عن المصالح الوطنية بقوة وحزم".في المقابل، تعهّد باستخدام القوة العسكرية الأميركية إذا لم توافق طهران على المقترح الأخير المتعلق بتقليص برنامجها النووي، وإعادة فتح مضيق هرمز. ولوّح الرئيس الأميركي بإمكانية إعادة تفعيل عملية "مشروع الحرية"، التي كانت تقضي بمرافقة سفن البحرية الأميركية للسفن التجارية عبر المضيق، في حال تعثرت المفاوضات.