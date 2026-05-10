|
17
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
15
o
بعلبك
10
o
بشري
18
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
لبنان
إقتصاد
عربي-دولي
بكلماتٍ معدودة.. ترامب يقلب الطاولة على طهران مجدداً
Lebanon 24
10-05-2026
|
17:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
رفضه القاطع للرد
الإيراني
على المقترح الأميركي لإنهاء الحرب، واصفاً إياه عبر منصة "إكس" بأنه "غير مقبول على الإطلاق".
وهدد
ترامب
بمهاجمة أي شخص يقترب من مواقع اليورانيوم الإيراني المدفون، مؤكداً أن "قوة الفضاء" تراقب تلك المواقع تحت الأرض، وأن إدارته أنجزت 70% من أهدافها في
إيران
وتخطط للحصول على اليورانيوم قريباً، معتبراً أن إيران "هزمت وفقدت جيشها وقادتها ودفاعاتها".
في المقابل، أكدت وكالة "إرنا" الرسمية تسليم الرد الإيراني للوسيط الباكستاني، فيما هدد الجيش الإيراني الدول التي تطبق
العقوبات
الأميركية بـ"صعوبات" في عبور مضيق هرمز، تنفيذاً لتوجيهات المرشد مجتبى خامنئي بمواجهة الخصوم بحزم.
وتزامن ذلك مع تصعيد ميداني واسع، حيث أعلنت قطر استهداف سفينة بضائع بمسيرة شمال شرق ميناء مسيعيد، كما تعامل الجيش
الكويتي
والدفاع الإماراتية مع
مسيرات
معادية، في وقت منعت فيه
طهران
عبور السفن غير
الإيرانية
للمضيق الذي تمر عبره 20% من إمدادات
النفط
العالمية، وسط اندلاع اشتباكات بين قوات إيرانية وسفن أميركية.
