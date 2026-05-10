بكلماتٍ معدودة.. ترامب يقلب الطاولة على طهران مجدداً

أعلن الرئيس الأميركي رفضه القاطع للرد على المقترح الأميركي لإنهاء الحرب، واصفاً إياه عبر منصة "إكس" بأنه "غير مقبول على الإطلاق".

Advertisement

وهدد بمهاجمة أي شخص يقترب من مواقع اليورانيوم الإيراني المدفون، مؤكداً أن "قوة الفضاء" تراقب تلك المواقع تحت الأرض، وأن إدارته أنجزت 70% من أهدافها في وتخطط للحصول على اليورانيوم قريباً، معتبراً أن إيران "هزمت وفقدت جيشها وقادتها ودفاعاتها".



في المقابل، أكدت وكالة "إرنا" الرسمية تسليم الرد الإيراني للوسيط الباكستاني، فيما هدد الجيش الإيراني الدول التي تطبق الأميركية بـ"صعوبات" في عبور مضيق هرمز، تنفيذاً لتوجيهات المرشد مجتبى خامنئي بمواجهة الخصوم بحزم.

وتزامن ذلك مع تصعيد ميداني واسع، حيث أعلنت قطر استهداف سفينة بضائع بمسيرة شمال شرق ميناء مسيعيد، كما تعامل الجيش والدفاع الإماراتية مع معادية، في وقت منعت فيه عبور السفن غير للمضيق الذي تمر عبره 20% من إمدادات العالمية، وسط اندلاع اشتباكات بين قوات إيرانية وسفن أميركية.