عربي-دولي

بدء تطبيق الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول بين روسيا والسعودية

Lebanon 24
10-05-2026 | 23:08
بدء تطبيق الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول بين روسيا والسعودية
دخلت اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول السياحية بين روسيا والسعودية حيّز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الاثنين.

وبموجب الاتفاقية، بات بإمكان المواطنين الروس دخول الأراضي السعودية والإقامة فيها لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال عام واحد، من دون السماح لهم بالعمل أو الدراسة أو الإقامة الدائمة داخل المملكة.

في المقابل، ستبقى الزيارات غير السياحية، بما فيها أداء مناسك الحج والعمرة، خاضعة للحصول على تأشيرة مسبقة، فيما سيحصل المواطنون السعوديون على التسهيلات نفسها عند زيارة روسيا.

ووفق بيانات وزارة الخارجية الروسية، ارتفع عدد السعوديين الذين زاروا روسيا خلال عام 2025 بنسبة 35% ليصل إلى نحو 60 ألف زائر، بينما زاد عدد السياح الروس إلى السعودية بنسبة 42% خلال الفترة نفسها، متجاوزًا 50 ألف سائح.

يُذكر أن اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول بين البلدين وُقّعت في العاصمة السعودية الرياض في الأول من كانون الأول 2025.

