عربي-دولي

الصين تعلن رسميًا موعد زيارة ترامب إلى بكين لبحث ملفات إيران والتجارة

10-05-2026 | 23:20
الصين تعلن رسميًا موعد زيارة ترامب إلى بكين لبحث ملفات إيران والتجارة
أعلنت الصين رسميًا، اليوم الاثنين، موعد زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى بكين، حيث يُتوقع أن يبحث مع نظيره الصيني شي جين بينغ ملفات تتعلق بالحرب الإيرانية وقضايا تجارية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إنّ "ترامب سيقوم بزيارة دولة إلى الصين بين 13 و15 أيار، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس شي جين بينغ".

من جهته، أعلن البيت الأبيض أنّ المباحثات ستشمل أيضًا ملفات التجارة والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي.

وأوضحت آن كيلي، النائبة الأولى للمتحدثة باسم البيت الأبيض، أنّ ترامب سيصل إلى بكين مساء الأربعاء، ضمن زيارة كانت مقررة في آذار الماضي، قبل أن يتم تأجيلها على خلفية الحرب التي شنّتها واشنطن وإسرائيل على إيران.

ومن المقرر أن يُقام استقبال رسمي لترامب يوم الخميس، يعقبه لقاء مع شي جين بينغ، ثم زيارة إلى "معبد السماء" بعد الظهر، قبل مأدبة رسمية مساءً.

كما سيجري الرئيسان جولة إضافية من المحادثات يوم الجمعة، قبل مغادرة ترامب عائدًا إلى الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة إن ترامب سيركز على "إعادة التوازن الى العلاقة مع الصين ومنح الأولوية لمبدأ المعاملة بالمثل والإنصاف من أجل استعادة الاستقلال الاقتصادي للولايات المتحدة".

وأضافت كيلي "ستكون هذه زيارة ذات أهمية رمزية بالغة"، متابعة "لكن طبعا الرئيس ترامب لا يسافر مطلقا من أجل الرمزية وحدها. يمكن للشعب الأميركي أن يتوقع أن يبرم الرئيس اتفاقات جيدة إضافية لصالح بلادنا".
بعد تأجيلها.. إليكم موعد زيارة ترامب إلى الصين
قبيل زيارة ترامب بكين.. عراقجي يتوجه إلى الصين
بسبب حرب إيران.. ترامب يغير موعد زيارته للصين
مواقف إسبانية حادة ضد إسرائيل خلال زيارة رسمية إلى الصين
