الصين تعلن رسميًا موعد زيارة ترامب إلى بكين لبحث ملفات إيران والتجارة

أعلنت الصين رسميًا، اليوم الاثنين، موعد زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى بكين، حيث يُتوقع أن يبحث مع نظيره الصيني شي جين بينغ ملفات تتعلق بالحرب الإيرانية وقضايا تجارية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إنّ "ترامب سيقوم بزيارة دولة إلى الصين بين 13 و15 أيار، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس شي جين بينغ".
من جهته، أعلن البيت الأبيض أنّ المباحثات ستشمل أيضًا ملفات التجارة والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي.
وأوضحت آن كيلي، النائبة الأولى للمتحدثة باسم البيت الأبيض، أنّ ترامب سيصل إلى بكين مساء الأربعاء، ضمن زيارة كانت مقررة في آذار الماضي، قبل أن يتم تأجيلها على خلفية الحرب التي شنّتها واشنطن وإسرائيل على إيران.
ومن المقرر أن يُقام استقبال رسمي لترامب يوم الخميس، يعقبه لقاء مع شي جين بينغ، ثم زيارة إلى "معبد السماء" بعد الظهر، قبل مأدبة رسمية مساءً.
كما سيجري الرئيسان جولة إضافية من المحادثات يوم الجمعة، قبل مغادرة ترامب عائدًا إلى الولايات المتحدة.