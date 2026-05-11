تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
23
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
15
o
بشري
22
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
خلال هبوطها في نيبال...حريق في طائرة تركية
Lebanon 24
11-05-2026
|
00:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت
هيئة الطيران المدني في نيبال
، الإثنين، باندلاع حريق على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية
التركية
قادمة من إسطنبول بعد هبوطها في كاتمندو، وإجلاء جميع الركاب بسلام.
Advertisement
وذكرت وسائل إعلام نيبالية بأن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية تعرضت لحريق في أحد الإطارات أثناء هبوطها في مطار تريبوفان الدولي في العاصمة النيبالية كاتمندو، ما أدى إلى استنفار فرق الطوارئ داخل
المطار
.
ووفقا للتقارير، كانت الطائرة تقلّ 277 راكبا و11 من أفراد الطاقم عندما اندلع الحريق في أحد الإطارات فور ملامسته المدرج أثناء عملية الهبوط.
وتداول رواد
مواقع التواصل الاجتماعي
فيديوهات قالوا إنها للطائرة التركية التي تعرضت للحادث.
وسارعت فرق الإطفاء والإنقاذ في المطار إلى موقع الطائرة وتمكنت من السيطرة على الحريق بسرعة، فيما جرى تنفيذ عملية إجلاء احترازية لجميع الركاب وأفراد الطاقم، وفقما نقل موقع
وكالة أنباء آسيا الدولية
"أي إن آي".
وأكدت السلطات النيبالية أن جميع من كانوا
على متن الطائرة
خرجوا بسلام دون تسجيل أي إصابات.
وأشارت التقارير إلى أن
إدارة المطار
علّقت بعض العمليات مؤقتا أثناء التعامل مع الحادث، قبل استئناف الحركة لاحقا بعد تأمين المدرج والطائرة.
وفتحت الجهات المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، وسط ترجيحات أولية بأن تكون المشكلة مرتبطة بالإطار الخلفي أو نظام المكابح أثناء هبوط الطائرة على المدرج.
مواضيع ذات صلة
بالفيديو... طائرة اصطدمت بعمود إنارة خلال هبوطها في مطار أميركيّ!
Lebanon 24
بالفيديو... طائرة اصطدمت بعمود إنارة خلال هبوطها في مطار أميركيّ!
11/05/2026 10:53:11
11/05/2026 10:53:11
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابات إثر حريق على متن حاملة طائرات أميركية خلال صيانتها في فيرجينيا
Lebanon 24
إصابات إثر حريق على متن حاملة طائرات أميركية خلال صيانتها في فيرجينيا
11/05/2026 10:53:11
11/05/2026 10:53:11
Lebanon 24
Lebanon 24
إيطاليا منعت طائرة أميركية من الهبوط في قاعدة عسكريّة
Lebanon 24
إيطاليا منعت طائرة أميركية من الهبوط في قاعدة عسكريّة
11/05/2026 10:53:11
11/05/2026 10:53:11
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: طائرة أميركية للتزويد بالوقود اضطرت للهبوط في مطار بن غوريون بعد تعرضها لعطل
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: طائرة أميركية للتزويد بالوقود اضطرت للهبوط في مطار بن غوريون بعد تعرضها لعطل
11/05/2026 10:53:11
11/05/2026 10:53:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة الطيران المدني في نيبال
وكالة أنباء آسيا الدولية
مواقع التواصل الاجتماعي
على متن الطائرة
إدارة المطار
التركية
✨ الخلف
المطار
تابع
قد يعجبك أيضاً
بسبب أحداث الضفة.. أوروبا تتجه لفرض عقوبات على مستوطنين
Lebanon 24
بسبب أحداث الضفة.. أوروبا تتجه لفرض عقوبات على مستوطنين
03:50 | 2026-05-11
11/05/2026 03:50:27
Lebanon 24
Lebanon 24
نقص المقاتلين.. وضابط إسرائيلي يكشف "أزمة أعمق"
Lebanon 24
نقص المقاتلين.. وضابط إسرائيلي يكشف "أزمة أعمق"
03:43 | 2026-05-11
11/05/2026 03:43:46
Lebanon 24
Lebanon 24
امرأة من ركاب السفينة السياحية.. تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا في فرنسا
Lebanon 24
امرأة من ركاب السفينة السياحية.. تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا في فرنسا
03:19 | 2026-05-11
11/05/2026 03:19:35
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر: العالم اليوم بحاجة إلى ديبلوماسية وحوار ديني يقوم على السلام والعدالة والحقيقة
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر: العالم اليوم بحاجة إلى ديبلوماسية وحوار ديني يقوم على السلام والعدالة والحقيقة
02:52 | 2026-05-11
11/05/2026 02:52:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"دلافين الخليج الانتحارية".. إيران تلوّح بتغيير معادلات الاشتباك في هرمز
Lebanon 24
"دلافين الخليج الانتحارية".. إيران تلوّح بتغيير معادلات الاشتباك في هرمز
02:31 | 2026-05-11
11/05/2026 02:31:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خطيرة جدّاً... إسرائيل تستعدّ لـ"الخطة ب" مع لبنان
Lebanon 24
خطيرة جدّاً... إسرائيل تستعدّ لـ"الخطة ب" مع لبنان
06:00 | 2026-05-10
10/05/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تُوفِيَ مع زوجته... من هو "المريض صفر" المُسبّب لتفشي فيروس "هانتا" القاتل؟
Lebanon 24
تُوفِيَ مع زوجته... من هو "المريض صفر" المُسبّب لتفشي فيروس "هانتا" القاتل؟
08:00 | 2026-05-10
10/05/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريوهات انتهاء الحرب: الوقت يحدد المنتصر
Lebanon 24
سيناريوهات انتهاء الحرب: الوقت يحدد المنتصر
10:00 | 2026-05-10
10/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل السلام بين لبنان وإسرائيل قريب؟ تقريرٌ من تل أبيب يُجيب
Lebanon 24
هل السلام بين لبنان وإسرائيل قريب؟ تقريرٌ من تل أبيب يُجيب
15:00 | 2026-05-10
10/05/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير جديد عن "إختفاء" مجتبى خامنئي... كيف يُعرقل إنهاء الحرب؟
Lebanon 24
تقرير جديد عن "إختفاء" مجتبى خامنئي... كيف يُعرقل إنهاء الحرب؟
07:00 | 2026-05-10
10/05/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:50 | 2026-05-11
بسبب أحداث الضفة.. أوروبا تتجه لفرض عقوبات على مستوطنين
03:43 | 2026-05-11
نقص المقاتلين.. وضابط إسرائيلي يكشف "أزمة أعمق"
03:19 | 2026-05-11
امرأة من ركاب السفينة السياحية.. تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا في فرنسا
02:52 | 2026-05-11
البابا لاوون الرابع عشر: العالم اليوم بحاجة إلى ديبلوماسية وحوار ديني يقوم على السلام والعدالة والحقيقة
02:31 | 2026-05-11
"دلافين الخليج الانتحارية".. إيران تلوّح بتغيير معادلات الاشتباك في هرمز
02:22 | 2026-05-11
بدعوة من بريطانيا وفرنسا.. اجتماع يضم 40 دولة بشأن مضيق هرمز
فيديو
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
11/05/2026 10:53:11
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
11/05/2026 10:53:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
11/05/2026 10:53:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24