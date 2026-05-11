تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

لأسباب طبية.. الإفراج بكفالة عن الناشطة الإيرانية نرجس محمدي

Lebanon 24
11-05-2026 | 00:08
A-
A+
لأسباب طبية.. الإفراج بكفالة عن الناشطة الإيرانية نرجس محمدي
لأسباب طبية.. الإفراج بكفالة عن الناشطة الإيرانية نرجس محمدي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفرجت السلطات الإيرانية بكفالة عن الناشطة نرجس محمدي، الحائزة جائزة نوبل للسلام لعام 2023، ونقلت إلى مستشفى في طهران لتلقّي العلاج، بحسب ما أفادت لجنة دعمها، الأحد.
Advertisement

وقالت اللجنة في منشور على منصة «إكس»: «بعد عشرة أيام من دخول المستشفى في زنجان (بشمال إيران)، منحت نرجس محمدي... تعليقاً للحكم بكفالة باهظة»، مشيرة إلى أنها نقلت بسيارة إسعاف إلى طهران «لتتلقى العلاج من قبل فريقها الطبي الخاص»، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وحازت محمدي (54 عاماً) الجائزة عام 2023 أثناء احتجازها بسبب حملتها لتعزيز حقوق المرأة وإلغاء عقوبة الإعدام. وتعرضت لنوبة قلبية قبل أسبوعين.

وقالت اللجنة في فبراير (شباط)، قبل أسابيع من شن الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما على إيران، إن محمدي صدر بحقها حكم بالسجن سبع سنوات ونصف السنة. ودعت لجنة نوبل آنذاك طهران إلى إطلاق سراحها على الفور.
مواضيع ذات صلة
لجنة جائزة نوبل للسلام: نحث السلطات الإيرانية على الإفراج فورا عن الفائزة بالجائزة نرجس محمدي كي تتلقى العلاج
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 10:53:13 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤول في إدارة ترامب: من المرجح الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة مقابل اتفاق مناسب
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 10:53:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر إيراني رفيع المستوى لرويترز: أميركا وافقت على الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 10:53:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرّضت لسوء معاملة داخل السجن.. تدهور حالة الإيرانية نرجس محمدي الحاصلة على نوبل للسلام
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 10:53:13 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة الصحافة الفرنسية

الولايات المتحدة

الصحافة الفرنسية

جائزة نوبل

الفرنسية

الإيراني

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:50 | 2026-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:43 | 2026-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:19 | 2026-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:52 | 2026-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:31 | 2026-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:50 | 2026-05-11
Lebanon24
03:43 | 2026-05-11
Lebanon24
03:19 | 2026-05-11
Lebanon24
02:52 | 2026-05-11
Lebanon24
02:31 | 2026-05-11
Lebanon24
02:22 | 2026-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24