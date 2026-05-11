عربي-دولي

ناقلتان محملتان بالنفط تغادران مضيق هرمز بعد تعطيل أجهزة التتبع

Lebanon 24
11-05-2026 | 00:39
ناقلتان محملتان بالنفط تغادران مضيق هرمز بعد تعطيل أجهزة التتبع
أظهرت بيانات شركة "كبلر" أن ناقلتين إضافيتين محملتين بالنفط الخام غادرتا مضيق هرمز خلال الأسبوع الجاري، بعد قيامهما بإيقاف أجهزة التتبع لتفادي أي هجمات محتملة من الجانب الإيراني.

وبحسب البيانات الصادرة يوم الاثنين، كانت ناقلة النفط العملاقة "بصرة إنرجي" قد حمّلت مليوني برميل من خام زاكوم العلوي من مرفأ زيركو التابع لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في الأول من أيار، قبل أن تغادر مضيق هرمز في السادس من الشهر نفسه.

وأشارت المعطيات إلى أن الناقلة التي ترفع علم بنما أفرغت حمولتها في محطات ناقلات النفط في الفجيرة بتاريخ الثامن من أيار، في حين لم تُعرف بعد الجهة التي استأجرت السفينة المملوكة والمدارة من قبل شركة الشحن "سينوكور".

وفي الفترة الأخيرة، لجأت "أدنوك" وعدد من المشترين إلى تسيير عدة ناقلات محمّلة بالنفط الخام عبر مضيق هرمز، في محاولة لتفادي تعطل الشحنات العالقة داخل الخليج نتيجة التوترات في المنطقة.

وفي سياق متصل، أظهرت البيانات أيضاً أن ناقلة النفط العملاقة "كيارا إم" غادرت الخليج يوم الأحد بعد إطفاء جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بها، فيما لم تتضح بعد وجهة تفريغ مليوني برميل من النفط العراقي الموجود على متنها، علماً أنها ترفع علم سان مارينو.

بلومبرغ: لا توجد مؤشرات حتى الآن على توجه ناقلات محملة بالنفط العراقي نحو مضيق هرمز
رويترز: ناقلتان محملتان بغاز قطري مسال تعودان أدراجهما بعد اقترابهما من مضيق هرمز
رويترز: ناقلتان للنفط مرتبطتان بإيران تغادران الخليج عبر مضيق هرمز قبل فرض الحصار الذي أعلنته أميركا
وكالة تسنيم الإيرانية: ناقلة محملة بالنفط العراقي عبرت هرمز أمس إلى فيتنام
