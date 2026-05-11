ناقلتان محملتان بالنفط تغادران مضيق هرمز بعد تعطيل أجهزة التتبع

أظهرت بيانات شركة "كبلر" أن ناقلتين إضافيتين محملتين بالنفط الخام غادرتا مضيق هرمز خلال الأسبوع الجاري، بعد قيامهما بإيقاف أجهزة التتبع لتفادي أي هجمات محتملة من الجانب .

وبحسب البيانات الصادرة يوم الاثنين، كانت ناقلة العملاقة "بصرة إنرجي" قد حمّلت مليوني برميل من خام زاكوم العلوي من مرفأ زيركو التابع لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في الأول من أيار، قبل أن تغادر مضيق هرمز في السادس من الشهر نفسه.



وأشارت المعطيات إلى أن الناقلة التي ترفع علم بنما أفرغت حمولتها في محطات ناقلات النفط في الفجيرة بتاريخ الثامن من أيار، في حين لم تُعرف بعد الجهة التي استأجرت السفينة المملوكة والمدارة من قبل شركة الشحن "سينوكور".

وفي الفترة الأخيرة، لجأت "أدنوك" وعدد من المشترين إلى تسيير عدة ناقلات محمّلة بالنفط الخام عبر مضيق هرمز، في محاولة لتفادي تعطل الشحنات العالقة داخل نتيجة التوترات في المنطقة.

وفي سياق متصل، أظهرت البيانات أيضاً أن ناقلة النفط العملاقة "كيارا إم" غادرت الخليج بعد إطفاء جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بها، فيما لم تتضح بعد وجهة تفريغ مليوني برميل من النفط الموجود على متنها، علماً أنها ترفع علم سان مارينو.