تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
23
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
15
o
بشري
22
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
يمتلك عقارات وصلات تجارية ومنح بحثية.. نجل رئيس البرلمان الإيراني قاليباف يثير جدلاً أمنياً في أستراليا
Lebanon 24
11-05-2026
|
00:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف تحقيق صحافي عن روابط واسعة داخل أستراليا، أقامها نجل رئيس
البرلمان
الإيراني
وأحد أبرز قادة المفاوضات مع
الولايات المتحدة
، في قضية أثارت تساؤلات سياسية وأمنية داخل كانبيرا.
Advertisement
وبحسب التحقيق الذي أجرته صحيفة الغارديان، فإن محمد باقر قاليباف، الذي يقود جانبًا من جهود
طهران
الدبلوماسية خلال الأزمة الإقليمية الحالية، يمتلك ارتباطات غير مباشرة بأستراليا عبر ابنه إسحاق قاليباف، الذي عاش ودرس وعمل في مدينة ملبورن لأعوام طويلة.
الوثائق القضائية أظهرت أن إسحاق قاليباف وصل إلى أستراليا عام 2014، حيث درس اللغة الإنجليزية، ثم حصل على درجة الماجستير في الهندسة من جامعة ملبورن بين عامي 2015 و2018.
وخلال إقامته عمل مساعدًا بحثيًا في أحد مراكز الجامعة، وأقام في أحد الأحياء الراقية وسط ملبورن كما تلقى تحويلات مالية شهرية من وكالة عقارية، وصفها بأنها إيجارات محصلة من مستأجرين ما يشير إلى وجود استثمار عقاري مرتبط به داخل أستراليا. ولم تتضح طبيعة العقار أو مصادر تمويله، ما أثار تساؤلات حول آليات الرقابة المالية والهجرة.
ورغم رفض كندا طلبات تأشيرته مرتين بسبب مخاوف مرتبطة بالنظام الإيراني، حصل نجل المسؤول الإيراني على إقامة مؤقتة في أستراليا حتى عام 2022، قبل أن ترفض أوتاوا لاحقًا منحه الإقامة الدائمة رسميًا عام 2024. وتزداد حساسية القضية نظرًا لمسيرة والده السياسية والعسكرية، إذ تولى قاليباف سابقًا قيادة سلاح الجو في
الحرس الثوري الإيراني
ورئاسة الشرطة، وتفاخر بدوره في قمع احتجاجات طلابية، قبل أن يصبح رئيسًا للبرلمان عام 2020 وأحد أبرز وجوه السياسة
الإيرانية
الحالية.
الأكاديمية الأسترالية-البريطانية كايلي مور-غيلبرت التي احتجزت سابقا في
إيران
، اعتبرت القضية دليلًا على ضعف التدقيق الأمني، محذّرة من مخاطر وجود أقارب مسؤولين كبار في النظام الإيراني داخل دول غربية. كما قال السيناتور الأسترالي ديف شارما إن الواقعة تكشف ثغرات خطيرة في منظومة
العقوبات
الأسترالية. وتأتي القضية في وقت تشهد فيه العلاقات بين أستراليا وإيران توترًا متزايدًا، عقب طرد السفير الإيراني العام الماضي وتصنيف
الحرس الثوري
الإيراني لاحقًا كجهة راعية للإرهاب.
مواضيع ذات صلة
التلفزيون الإيراني عن رئيس البرلمان: مستعدون لاتفاق إذا كان الأميركيون جاهزين لاتفاق حقيقي ومنح شعبنا حقوقه
Lebanon 24
التلفزيون الإيراني عن رئيس البرلمان: مستعدون لاتفاق إذا كان الأميركيون جاهزين لاتفاق حقيقي ومنح شعبنا حقوقه
11/05/2026 10:53:33
11/05/2026 10:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: استقالة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من فريق التفاوض الإيراني
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: استقالة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من فريق التفاوض الإيراني
11/05/2026 10:53:33
11/05/2026 10:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
11/05/2026 10:53:33
11/05/2026 10:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف: مقترح وقف إطلاق النار يشمل لبنان
Lebanon 24
رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف: مقترح وقف إطلاق النار يشمل لبنان
11/05/2026 10:53:33
11/05/2026 10:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني
الولايات المتحدة
الحرس الثوري
البريطانية
الإيرانية
البريطاني
دبلوماسي
تابع
قد يعجبك أيضاً
بسبب أحداث الضفة.. أوروبا تتجه لفرض عقوبات على مستوطنين
Lebanon 24
بسبب أحداث الضفة.. أوروبا تتجه لفرض عقوبات على مستوطنين
03:50 | 2026-05-11
11/05/2026 03:50:27
Lebanon 24
Lebanon 24
نقص المقاتلين.. وضابط إسرائيلي يكشف "أزمة أعمق"
Lebanon 24
نقص المقاتلين.. وضابط إسرائيلي يكشف "أزمة أعمق"
03:43 | 2026-05-11
11/05/2026 03:43:46
Lebanon 24
Lebanon 24
امرأة من ركاب السفينة السياحية.. تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا في فرنسا
Lebanon 24
امرأة من ركاب السفينة السياحية.. تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا في فرنسا
03:19 | 2026-05-11
11/05/2026 03:19:35
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر: العالم اليوم بحاجة إلى ديبلوماسية وحوار ديني يقوم على السلام والعدالة والحقيقة
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر: العالم اليوم بحاجة إلى ديبلوماسية وحوار ديني يقوم على السلام والعدالة والحقيقة
02:52 | 2026-05-11
11/05/2026 02:52:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"دلافين الخليج الانتحارية".. إيران تلوّح بتغيير معادلات الاشتباك في هرمز
Lebanon 24
"دلافين الخليج الانتحارية".. إيران تلوّح بتغيير معادلات الاشتباك في هرمز
02:31 | 2026-05-11
11/05/2026 02:31:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خطيرة جدّاً... إسرائيل تستعدّ لـ"الخطة ب" مع لبنان
Lebanon 24
خطيرة جدّاً... إسرائيل تستعدّ لـ"الخطة ب" مع لبنان
06:00 | 2026-05-10
10/05/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تُوفِيَ مع زوجته... من هو "المريض صفر" المُسبّب لتفشي فيروس "هانتا" القاتل؟
Lebanon 24
تُوفِيَ مع زوجته... من هو "المريض صفر" المُسبّب لتفشي فيروس "هانتا" القاتل؟
08:00 | 2026-05-10
10/05/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريوهات انتهاء الحرب: الوقت يحدد المنتصر
Lebanon 24
سيناريوهات انتهاء الحرب: الوقت يحدد المنتصر
10:00 | 2026-05-10
10/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل السلام بين لبنان وإسرائيل قريب؟ تقريرٌ من تل أبيب يُجيب
Lebanon 24
هل السلام بين لبنان وإسرائيل قريب؟ تقريرٌ من تل أبيب يُجيب
15:00 | 2026-05-10
10/05/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير جديد عن "إختفاء" مجتبى خامنئي... كيف يُعرقل إنهاء الحرب؟
Lebanon 24
تقرير جديد عن "إختفاء" مجتبى خامنئي... كيف يُعرقل إنهاء الحرب؟
07:00 | 2026-05-10
10/05/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:50 | 2026-05-11
بسبب أحداث الضفة.. أوروبا تتجه لفرض عقوبات على مستوطنين
03:43 | 2026-05-11
نقص المقاتلين.. وضابط إسرائيلي يكشف "أزمة أعمق"
03:19 | 2026-05-11
امرأة من ركاب السفينة السياحية.. تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا في فرنسا
02:52 | 2026-05-11
البابا لاوون الرابع عشر: العالم اليوم بحاجة إلى ديبلوماسية وحوار ديني يقوم على السلام والعدالة والحقيقة
02:31 | 2026-05-11
"دلافين الخليج الانتحارية".. إيران تلوّح بتغيير معادلات الاشتباك في هرمز
02:22 | 2026-05-11
بدعوة من بريطانيا وفرنسا.. اجتماع يضم 40 دولة بشأن مضيق هرمز
فيديو
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
11/05/2026 10:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
11/05/2026 10:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
11/05/2026 10:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24