عربي-دولي

رداً على المقترح الأميركي.. إيران: طالبنا بحقوقنا المشروعة وإنهاء الحرب

Lebanon 24
11-05-2026 | 04:37
رداً على المقترح الأميركي.. إيران: طالبنا بحقوقنا المشروعة وإنهاء الحرب
قالت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، إنها طالبت في ردها على المقترح الأميركي الأخير بإنهاء الحرب في المنطقة كلها والإفراج عن الأصول المجمدة في الخارج.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، إن مقترح طهران لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وفتح مضيق هرمز مشروع وسخي، مضيفاً أن واشنطن تواصل التمسك بمطالب غير معقولة وأحادية الجانب.
وقال بقائي: "مطلبنا مشروع: المطالبة بإنهاء الحرب، ورفع الحصار والقرصنة، والإفراج عن الأصول الإيرانية التي جُمدت ظلماً في البنوك بسبب ضغوط الولايات المتحدة".

وأضاف: "المرور الآمن عبر مضيق هرمز وإرساء الأمن في المنطقة ولبنان من المطالب الأخرى لإيران، وهذا عرض سخي ومسؤول من أجل أمن المنطقة".

وصرح المتحدث باسم الوزارة في المؤتمر الصحافي الأسبوعي: "لم نطلب أي تنازلات. الشيء الوحيد الذي طالبنا به هو الحقوق المشروعة لإيران".
