ميغان ماركل مُرشّحة لبطولة فيلم كبير

تدرس إمكانية العودة إلى عالم التمثيل من خلال عرض محتمل لبطولة فيلم سينمائي ضخم مشتق من المسلسل الشهير " ".ووفقًا لمصدر مطّلع في ، يُبدي مسؤولو الاستوديوهات اهتمامًا كبيرًا بعودة دوقة "ساسكس"، لتجسيد شخصية رايتشل زين مجددًا، إلى جانب منحها دور منتج تنفيذي مشارك في المشروع، ما قد يتيح لها حصة من إيرادات شباك التذاكر العالمية.وقال المصدر إن المشروع يحظى بزخم داخلي كبير، مشيرًا إلى أن نجاح المسلسل المستمر على منصات البث مثل "نتفليكس" وبيكوك ساهم في تعزيز فكرة إعادة إحيائه سينمائيًا، خصوصًا مع استمرار شعبية شخصية رايتشل بين الجمهور. (ارم نيوز)