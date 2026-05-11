بـالهاون.. قصف إسرائيلي يستهدف قرية في سوريا

قصفت القوات بأكثر من 10 قذائف هاون، الإثنين، قرية القنيطرة في جنوب .

Advertisement



وذكرت الوكالة العربية للأنباء أن "قوات واصلت انتهاكاتها في ريف القنيطرة الشمالي، حيث توغلت في بلدة جباتا الخشب، في حين قصفت قوة عسكرية محيط قرية طرنجة بأكثر من 10 قذائف هاون".





وقالت الوكالة إن "قوة إسرائيلية مؤلفة من عدة ليات عسكرية توغلت في بلدة جباتا الخشب، حيث نصبت حاجزاً على مدخل البلدة وقامت بتوقيف المارة دون تسجيل حالات اعتقال، ما سبب حالة من التوتر في المنطقة".





بدوره ، أفاد بأن القصف والوجود العسكري أثارا حالة من الذعر والهلع في أوساط الأهالي، خاصة المزارعين الذين يعملون في الأراضي المحيطة بالقرى المستهدفة. وذكرت الوكالة العربية للأنباء أن "قوات واصلت انتهاكاتها في ريف القنيطرة الشمالي، حيث توغلت في بلدة جباتا الخشب، في حين قصفت قوة عسكرية محيط قرية طرنجة بأكثر من 10 قذائف هاون".وقالت الوكالة إن "قوة إسرائيلية مؤلفة من عدة ليات عسكرية توغلت في بلدة جباتا الخشب، حيث نصبت حاجزاً على مدخل البلدة وقامت بتوقيف المارة دون تسجيل حالات اعتقال، ما سبب حالة من التوتر في المنطقة".بدوره ، أفاد بأن القصف والوجود العسكري أثارا حالة من الذعر والهلع في أوساط الأهالي، خاصة المزارعين الذين يعملون في الأراضي المحيطة بالقرى المستهدفة.



وكانت قوة إسرائيلية توغلت، الأحد، في قرية رويحينة بريف القنيطرة الشمالي. وكانت قوة إسرائيلية توغلت، الأحد، في قرية رويحينة بريف القنيطرة الشمالي.



وتطالب سوريا باستمرار بخروج القوات الإسرائيلية من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات ، وإلزامها بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.