عن صواريخ "حزب الله" والقبة الحديديّة... هذا ما قاله مدير شركة عسكريّة إسرائيليّة

قال مدير شركة "رافاييل" إن " الحديدية الإسرائيلية فعالة بنسبة 99% ضد صواريخ وصواريخ ".

وأضاف: "لا تعاني من أي نقص في الصواريخ الاعتراضية".

وتابع قائلاً: "من أصل 1500 صاروخ إيراني أطلِقت نحو إسرائيل، عشرات فقط لم يتم اعتراضها".