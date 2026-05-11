تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

عن "إسقاط النظام الإيراني".. تقرير إسرائيلي يقدّم "الوصفة" لذلك

Lebanon 24
11-05-2026 | 06:20
A-
A+
عن إسقاط النظام الإيراني.. تقرير إسرائيلي يقدّم الوصفة لذلك
عن إسقاط النظام الإيراني.. تقرير إسرائيلي يقدّم الوصفة لذلك photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رأى تحليل إسرائيلي أن إسقاط النظام الإيراني مرهون بمدى النجاح في استغلال ضعف الجبهة الداخلية وتآكلها.
Advertisement

ويقول التحليل الذي نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إنَّ "شعب إيران بات أكثر إحباطاً بينما نظامها الاقتصادي أكثر هشاشة، وهو ما يعزز الاعتقاد بأن القنابل والاتفاقيات الكبيرة لن تعزز آمال التغيير.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية تقديرات تؤكد أن مستقبل إيران لن يُحسَم في واشنطن أو تل أبيب، وإنما في طهران؛ مستبعدة "الإغراءات المألوفة" لدى القوى العظمى، وإيمانها بإمكانية تغيير الأنظمة عبر لغة القوة العسكرية، كما حدث في العراق أو ليبيا.

وبمنظور جديد، أشارت الصحيفة إلى أن "الحروب قد تُضعف الأنظمة، لكنها تعمل في الغالب على تقوية التيارات المتطرفة داخلها".

واستشهدت الصيحفة بالحالة الإيرانية، لافتة إلى أنه رغم إلحاق عمليات الولايات المتحدة وإسرائيل العسكرية ضررًا بالغًا بالقيادة الإيرانية، لكنها لم تخلق قيادة أكثر اعتدالاً في طهران، بل على العكس تماماً؛ فالذين تولوا زمام الأمور لا يقلون تشددًا، إذ مثل المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي، استمرارية أيديولوجية واضحة، وربما أكثر تطرفًا لارتباطه الشخصي والعائلي بالهزيمة في الحرب.

وقالت الصحيفة إن هذه الديناميكية معروفة، فإزاحة القيادة لا تُغير بالضرورة من طبيعة النظام، بل قد تُقوي الجماعات المتطرفة داخله؛ وبات واضحاً مدى استفادة الحرس الثوري، لا سيما في ظل استغلاله الحرب لفرض سيطرة شبه كاملة على البلاد، بعد أن كان مركزاً للقوة السياسية والعسكرية والاقتصادية على مدار سنوات.

ورأت أنه بدلاً من لغة الحرب، ينبغي استغلال الفرصة السانحة في زعزعة الاستقرار الداخلي، لا سيما في ظل تصاعد حركة شعبية ضد النخب الحاكمة؛ فالمجتمع الإيراني ليس هادئاً، ولم يسقط من الذاكرة خروج ملايين المواطنين إلى الشوارع احتجاجاً على غلاء المعيشة والفساد واختلالات الدولة.

وأشارت إلى أن "هذا التوتر، بين نظام يزداد صعوبة، وشعب ساخط، هو مفتاح فهم مستقبل إيران"، لافتة إلى أن "الواقع الإيراني يعطي الجميع الدرس الأهم؛ وهو أنه إذا حدث تغيير في النظام في إيران، فلن يأتي من الخارج، بل سيكون نتيجة تآكل داخلي".


وأوضح التقرير أن "الاقتصاد الإيراني، الذي يرزح تحت ضغوط مستمرة، يكافح لتوفير الخدمات الأساسية: الماء، والكهرباء، والوظائف، كلها أصبحت بؤرًا للإحباط؛ وفي الوقت نفسه، تبدو النخبة الحاكمة فاسدة ومنفصلة عن الواقع".

وأوصت الصحيفة "الولايات المتحدة بعدم الانجرار إلى حرب شاملة، مع التريث عند إبرام اتفاقية واسعة النطاق من شأنها ضخ موارد في شرايين النظام الإيراني"؛ مشيرة إلى أن "مثل هذه الاتفاقيات، حتى وإن حدّت من البرنامج النووي، قد تُنعش نظامًا يكافح من أجل البقاء بمفرده".

وتابعت: "بدلاً من ذلك، قد يكون اتباع نهج أكثر محدودية وحذراً أكثر فعالية من خلال الحفاظ على وقف إطلاق النار، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، ومواصلة الضغط الاقتصادي والسياسي".

وخلصت الصحيفة إلى أن السؤال الحقيقي لا يكمن في كيفية إسقاط النظام الإيراني، بل في كيفية تفادي إنقاذه، معتبراً أنَّ أي اتفاق يضخ موارد كبيرة دون تغيير جذري في سلوك النظام قد يؤجل النهاية ويقوي المتطرفين.

في المقابل، قد تسمح سياسة التوازن بين ضبط النفس العسكري والضغط المستمر بنضج عمليات الجبهة الداخلية، واشتعال الجماهير ضد النظام، وفق تقديرات الصحيفة.

مواضيع ذات صلة
تقرير لـ"National Interest" يكشف: هكذا يحافظ النظام الإيراني على سيطرته
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 15:16:18 Lebanon 24 Lebanon 24
هل بدأ "انهيار النظام الإيراني"؟ "معاريف" الإسرائيلية تشرح
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 15:16:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"إكسيوس" عن مصدر إسرائيلي: من المتوقع أن يقدم المرشد الأعلى رده اليوم الأربعاء
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 15:16:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية إسرائيل: لا يمكن إسقاط النظام الإيراني إلا عن طريق الإيرانيين
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 15:16:18 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

تل أبيب

العراق

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:02 | 2026-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-05-11
Lebanon24
08:00 | 2026-05-11
Lebanon24
07:54 | 2026-05-11
Lebanon24
07:51 | 2026-05-11
Lebanon24
07:44 | 2026-05-11
Lebanon24
07:39 | 2026-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24