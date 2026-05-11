مبنى دُمِّرَ بالكامل... إنفجار قويّ هزّ مدينة إيرانيّة

أفادت وسائل إعلام إيرانية، عن وقوع انفجار قوي داخل أحد المنازل السكنية في شارع في مدينة آراك وسط البلاد، ما أدى إلى تدمير المبنى بشكل كامل.

Advertisement



وبحسب وكالة "الأخبار العاجلة"، هرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الحادث فور وقوع الانفجار، حيث باشرت عمليات الإنقاذ والإخلاء وتأمين المنطقة المحيطة. (ارم نيوز)