عربي-دولي

"جاسوس مشترك" لإسرائيل وأميركا.. إيران تعلن إعدامه!

11-05-2026 | 06:57
جاسوس مشترك لإسرائيل وأميركا.. إيران تعلن إعدامه!
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام بحق عرفان شكورزاده بعد إدانته بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "CIA" وجهاز الموساد الإسرائيلي.
وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن شكورزاده، نجل جعفر، كان يعمل ضمن إحدى المؤسسات العلمية الإيرانية المرتبطة بقطاع الأقمار الصناعية، قبل أن يتم اتهامه بإقامة اتصالات مع أجهزة استخبارات أجنبية.


وزعمت "تسنيم"، أن المتهم أقام ثلاث مراحل من التواصل مع الأجهزة الاستخباراتية، كانت الأولى والثالثة مع الموساد، بينما ارتبطت المرحلة الثانية بوكالة "CIA" الأميركية.


وأضافت السلطات الإيرانية أن المتهم نقل معلومات "مصنفة" تتعلق بعمل المؤسسة العلمية التي كان يعمل فيها، بما في ذلك بيانات حول طبيعة المهام ومستوى الوصول والمعلومات التنظيمية.


وأشارت التحقيقات إلى أن التواصل بدأ عبر تعبئة استمارة تعاون مع الموساد وتبادل معلومات أولية من خلال البريد الإلكتروني، تضمنت بيانات شخصية وعائلية ووظيفية.
 

وأفاد "مركز حقوق الإنسان في إيران" بأن المحكمة العليا في إيران صادقت الجمعة الماضي على حكم الإعدام بحق عرفان شكورزاده، وهو طالب متفوق في مرحلة الماجستير بتخصص هندسة الطيران والفضاء في جامعة العلم والصناعة.


وذكرت تقارير حقوقية، أن شكورزاده كان اعتُقل في شباط 2025 من قبل استخبارات الحرس الثوري الإيراني بتهمة "التجسس والتعاون مع دول معادية".


وأشارت إلى أن الطالب نشر من داخل السجن مذكرة أكد فيها أنه تعرض للتعذيب والحبس الانفرادي لأشهر، وأُجبر على تقديم اعترافات قسرية ضد نفسه، مشيرة إلى غياب معلومات رسمية شفافة حول مجريات المحاكمة والأدلة المقدمة ضده. (إرم نيوز)
وكالة تسنيم الإيرانية: إعدام جاسوس بتهمة التعاون مع المخابرات الأمريكية والموساد
