تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
23
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
23
o
النبطية
25
o
زحلة
24
o
بعلبك
17
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
"جاسوس مشترك" لإسرائيل وأميركا.. إيران تعلن إعدامه!
Lebanon 24
11-05-2026
|
06:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت السلطات
الإيرانية
، اليوم الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام بحق عرفان شكورزاده بعد إدانته بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "CIA" وجهاز الموساد
الإسرائيلي
.
Advertisement
وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن شكورزاده، نجل جعفر، كان يعمل ضمن إحدى المؤسسات العلمية الإيرانية المرتبطة بقطاع الأقمار الصناعية، قبل أن يتم اتهامه بإقامة اتصالات مع أجهزة استخبارات أجنبية.
وزعمت "تسنيم"، أن المتهم أقام ثلاث مراحل من التواصل مع الأجهزة الاستخباراتية، كانت الأولى والثالثة مع الموساد، بينما ارتبطت المرحلة الثانية بوكالة "CIA" الأميركية.
وأضافت السلطات الإيرانية أن المتهم نقل معلومات "مصنفة" تتعلق بعمل المؤسسة العلمية التي كان يعمل فيها، بما في ذلك بيانات حول طبيعة المهام ومستوى الوصول والمعلومات التنظيمية.
وأشارت التحقيقات إلى أن التواصل بدأ عبر تعبئة استمارة تعاون مع الموساد وتبادل معلومات أولية من خلال البريد الإلكتروني، تضمنت بيانات شخصية وعائلية ووظيفية.
وأفاد "مركز حقوق الإنسان في
إيران
" بأن
المحكمة العليا
في إيران صادقت الجمعة الماضي على حكم الإعدام بحق عرفان شكورزاده، وهو طالب متفوق في مرحلة الماجستير بتخصص هندسة الطيران والفضاء في جامعة
العلم
والصناعة.
وذكرت تقارير حقوقية، أن شكورزاده كان اعتُقل في شباط 2025 من قبل استخبارات
الحرس الثوري الإيراني
بتهمة "التجسس والتعاون مع دول معادية".
وأشارت إلى أن الطالب نشر من داخل السجن مذكرة أكد فيها أنه تعرض للتعذيب والحبس الانفرادي لأشهر، وأُجبر على تقديم اعترافات قسرية ضد نفسه، مشيرة إلى غياب معلومات رسمية شفافة حول مجريات المحاكمة والأدلة المقدمة ضده.
(إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
وكالة تسنيم الإيرانية: إعدام جاسوس بتهمة التعاون مع المخابرات الأمريكية والموساد
Lebanon 24
وكالة تسنيم الإيرانية: إعدام جاسوس بتهمة التعاون مع المخابرات الأمريكية والموساد
11/05/2026 15:16:31
11/05/2026 15:16:31
Lebanon 24
Lebanon 24
معاريف: التقديرات في إسرائيل أن الهدنة هشة وإسرائيل ترى أن مواقف إيران وأميركا لا تزال متباعدة
Lebanon 24
معاريف: التقديرات في إسرائيل أن الهدنة هشة وإسرائيل ترى أن مواقف إيران وأميركا لا تزال متباعدة
11/05/2026 15:16:31
11/05/2026 15:16:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الثوري يسقط مسيرات لإسرائيل وأميركا
Lebanon 24
الحرس الثوري يسقط مسيرات لإسرائيل وأميركا
11/05/2026 15:16:31
11/05/2026 15:16:31
Lebanon 24
Lebanon 24
قاليباف يُعلن: معادلة جديدة تتشكل في هرمز واستمرار الوضع الراهن "غير مستدام" لأميركا
Lebanon 24
قاليباف يُعلن: معادلة جديدة تتشكل في هرمز واستمرار الوضع الراهن "غير مستدام" لأميركا
11/05/2026 15:16:31
11/05/2026 15:16:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني
المحكمة العليا
الحرس الثوري
الإسرائيلي
الإيرانية
الإيراني
إسرائيل
العليا
تابع
قد يعجبك أيضاً
طلب على طائرات أوكرانيا المسيرة.. زيلينسكي يعلن
Lebanon 24
طلب على طائرات أوكرانيا المسيرة.. زيلينسكي يعلن
08:00 | 2026-05-11
11/05/2026 08:00:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديدٌ استراتيجيّ... إنتشار الجيش المصريّ في سيناء يُثير قلق إسرائيل
Lebanon 24
تهديدٌ استراتيجيّ... إنتشار الجيش المصريّ في سيناء يُثير قلق إسرائيل
08:00 | 2026-05-11
11/05/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل "عاجرة" أمام مسيّرات "حزب الله": لا نملك حلّاً لها
Lebanon 24
إسرائيل "عاجرة" أمام مسيّرات "حزب الله": لا نملك حلّاً لها
07:54 | 2026-05-11
11/05/2026 07:54:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في جنوب لبنان.. إصابة 3 جنود إسرائيليين جراء انفجار مسيّرة
Lebanon 24
في جنوب لبنان.. إصابة 3 جنود إسرائيليين جراء انفجار مسيّرة
07:51 | 2026-05-11
11/05/2026 07:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي والأمير فيصل بن فرحان بحثا التطورات الدبلوماسية
Lebanon 24
عراقجي والأمير فيصل بن فرحان بحثا التطورات الدبلوماسية
07:44 | 2026-05-11
11/05/2026 07:44:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سيناريوهات انتهاء الحرب: الوقت يحدد المنتصر
Lebanon 24
سيناريوهات انتهاء الحرب: الوقت يحدد المنتصر
10:00 | 2026-05-10
10/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل السلام بين لبنان وإسرائيل قريب؟ تقريرٌ من تل أبيب يُجيب
Lebanon 24
هل السلام بين لبنان وإسرائيل قريب؟ تقريرٌ من تل أبيب يُجيب
15:00 | 2026-05-10
10/05/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إندلاع حريق ونقله إلى المستشفى... نجل الممثل كميل أسمر يكشف وضعه الصحيّ
Lebanon 24
بعد إندلاع حريق ونقله إلى المستشفى... نجل الممثل كميل أسمر يكشف وضعه الصحيّ
06:02 | 2026-05-11
11/05/2026 06:02:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"حرب بلا قواعد".. تقرير يتحدث عن الأعمال التخريبية لإسرائيل في لبنان
Lebanon 24
"حرب بلا قواعد".. تقرير يتحدث عن الأعمال التخريبية لإسرائيل في لبنان
11:00 | 2026-05-10
10/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قانون العفو العام بين التسوية والانقسام… اختبار جديد للطبقة السياسية
Lebanon 24
قانون العفو العام بين التسوية والانقسام… اختبار جديد للطبقة السياسية
02:00 | 2026-05-11
11/05/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:00 | 2026-05-11
طلب على طائرات أوكرانيا المسيرة.. زيلينسكي يعلن
08:00 | 2026-05-11
تهديدٌ استراتيجيّ... إنتشار الجيش المصريّ في سيناء يُثير قلق إسرائيل
07:54 | 2026-05-11
إسرائيل "عاجرة" أمام مسيّرات "حزب الله": لا نملك حلّاً لها
07:51 | 2026-05-11
في جنوب لبنان.. إصابة 3 جنود إسرائيليين جراء انفجار مسيّرة
07:44 | 2026-05-11
عراقجي والأمير فيصل بن فرحان بحثا التطورات الدبلوماسية
07:39 | 2026-05-11
عقوبات أميركية تطال شركات مقرها الصين.. وبكين تعارض
فيديو
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
11/05/2026 15:16:31
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
11/05/2026 15:16:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
11/05/2026 15:16:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24