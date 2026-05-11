عن نقل "اليورانيوم" إلى روسيا.. تصريح إيراني رسمي

علّق المتحدث باسم الخارجية ، إسماعيل بقائي، على تصريحات بشأن استعداد موسكو للمساعدة على نقل مخزونات اليورانيوم الإيرانية، مؤكداً أن أولويات بلاده في المرحلة الحالية مختلفة.وقال بقائي في ردّه على أسئلة الصحفيين إن "التركيز في هذه المرحلة ينصب على إنهاء الحرب"، مشيرًا إلى أن "أي نقاش يتعلق بالملف النووي أو المواد النووية الإيرانية سيتم في الوقت المناسب وعندما تتوفر الظروف المناسبة لذلك".وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن طهران ترى أن معالجة الملفات الحساسة تتم ضمن سياقاتها الخاصة، مؤكدًا أن الأولوية الراهنة هي وقف التصعيد العسكري في المنطقة.وقال إسماعيل بقائي إن "أولويات بلاده في المرحلة الحالية تتركز على فورية إنهاء الحرب في جميع جوانبها، بما في ذلك ما يتعلق بـلبنان، إضافة إلى ضمان أمن الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز".وأكد أن وقف ما وصفه بـ"الأنشطة غير القانونية وعمليات القرصنة البحرية الأميركية ضد السفن التجارية يُعد شرطاً ضروريّاً لمعالجة الوضع الراهن"، داعياً إلى التركيز على الأولويات بدلًا من طرح ملفات قال إنها سبق أن تسببت في حروب.وفي تصريح آخر، شدد المتحدث على أن بلاده تشارك في المسارات الدبلوماسية "بحسن نية"، لكنها تحتفظ بحقها في استخدام القوة أو الدبلوماسية وفق ما تقتضيه مصالحها الوطنية، مؤكدًا أن "رضا الأطراف الأخرى ليس معيارًا لطهران".وأضاف أن التجربة أثبتت، بحسب تعبيره، أن " لم تلتزم بأيٍّ من تعهداتها خلال العقود الماضية"، مشيرًا إلى انسحابها من الاتفاق النووي عام 2018 وما وصفه بـ"استهدافها لمسار التفاوض".وفي ما يتعلق بالتهديدات الأميركية باستخدام السلاح النووي، قال بقائي إن "هذه التصريحات مخالفة للقانون الدولي"، مؤكداً أن " قادرة على الدفاع عن نفسها في جميع الظروف، ولن تتأثر بهذه التهديدات".وانتقد إسماعيل بقائي تصريحات مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بشأن البرنامج النووي الإيراني، معتبراً أنها "تبتعد عن المهام الفنية للوكالة".وقال إن "هذه المواقف غير مهنية ولا تخدم مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، متسائلًا: "هل كان من المفترض أن تُدمّر المنشآت النووية الإيرانية بوسائل غير الحرب، حتى يُقال إنها لم تُدمّر حتى في الحرب؟".وأكد المتحدث الإيراني أن أي تسييس لعمل الوكالة من شأنه الإضرار بدورها ومصداقيتها، مشدداً على أن "إعادة الاعتبار للوكالة تمر عبر إدانة الإجراءات غير القانونية التي تتعرَّض لها المنشآت النووية الإيرانية من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل".وأضاف أن الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية تسببت في تعطيل عمليات التفتيش والرقابة، داعيًا للوكالة إلى "الالتفات إلى هذه الحقائق بدلاً من إصدار مواقف غير متوازنة"، على حد تعبيره.