تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

عن نقل "اليورانيوم" إلى روسيا.. تصريح إيراني رسمي

Lebanon 24
11-05-2026 | 07:31
A-
A+
عن نقل اليورانيوم إلى روسيا.. تصريح إيراني رسمي
عن نقل اليورانيوم إلى روسيا.. تصريح إيراني رسمي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
علّق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن استعداد موسكو للمساعدة على نقل مخزونات اليورانيوم الإيرانية، مؤكداً أن أولويات بلاده في المرحلة الحالية مختلفة.
Advertisement

وقال بقائي في ردّه على أسئلة الصحفيين إن "التركيز في هذه المرحلة ينصب على إنهاء الحرب"، مشيرًا إلى أن "أي نقاش يتعلق بالملف النووي أو المواد النووية الإيرانية سيتم في الوقت المناسب وعندما تتوفر الظروف المناسبة لذلك".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن طهران ترى أن معالجة الملفات الحساسة تتم ضمن سياقاتها الخاصة، مؤكدًا أن الأولوية الراهنة هي وقف التصعيد العسكري في المنطقة.


وقال إسماعيل بقائي إن "أولويات بلاده في المرحلة الحالية تتركز على فورية إنهاء الحرب في جميع جوانبها، بما في ذلك ما يتعلق بـلبنان، إضافة إلى ضمان أمن الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز".

وأكد أن وقف ما وصفه بـ"الأنشطة غير القانونية وعمليات القرصنة البحرية الأميركية ضد السفن التجارية يُعد شرطاً ضروريّاً لمعالجة الوضع الراهن"، داعياً إلى التركيز على الأولويات بدلًا من طرح ملفات قال إنها سبق أن تسببت في حروب.

وفي تصريح آخر، شدد المتحدث الإيراني على أن بلاده تشارك في المسارات الدبلوماسية "بحسن نية"، لكنها تحتفظ بحقها في استخدام القوة أو الدبلوماسية وفق ما تقتضيه مصالحها الوطنية، مؤكدًا أن "رضا الأطراف الأخرى ليس معيارًا لطهران".

وأضاف أن التجربة أثبتت، بحسب تعبيره، أن "الولايات المتحدة لم تلتزم بأيٍّ من تعهداتها خلال العقود الماضية"، مشيرًا إلى انسحابها من الاتفاق النووي عام 2018 وما وصفه بـ"استهدافها لمسار التفاوض".

وفي ما يتعلق بالتهديدات الأميركية باستخدام السلاح النووي، قال بقائي إن "هذه التصريحات مخالفة للقانون الدولي"، مؤكداً أن "إيران قادرة على الدفاع عن نفسها في جميع الظروف، ولن تتأثر بهذه التهديدات".

وانتقد إسماعيل بقائي تصريحات مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بشأن البرنامج النووي الإيراني، معتبراً أنها "تبتعد عن المهام الفنية للوكالة".

وقال إن "هذه المواقف غير مهنية ولا تخدم مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، متسائلًا: "هل كان من المفترض أن تُدمّر المنشآت النووية الإيرانية بوسائل غير الحرب، حتى يُقال إنها لم تُدمّر حتى في الحرب؟".

وأكد المتحدث الإيراني أن أي تسييس لعمل الوكالة من شأنه الإضرار بدورها ومصداقيتها، مشدداً على أن "إعادة الاعتبار للوكالة تمر عبر إدانة الإجراءات غير القانونية التي تتعرَّض لها المنشآت النووية الإيرانية من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل". 


وأضاف أن الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية تسببت في تعطيل عمليات التفتيش والرقابة، داعيًا المدير العام للوكالة إلى "الالتفات إلى هذه الحقائق بدلاً من إصدار مواقف غير متوازنة"، على حد تعبيره.
 
مواضيع ذات صلة
وكالة مهر عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: خيار نقل اليورانيوم المخصب إلى الخارج مرفوض
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 17:14:34 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إيراني رسمي عن مصدر سياسي: مهلة ترامب وأيامها الـ5 "خداع ترامبي جديد"
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 17:14:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: نقل اليورانيوم المخصب خارج إيران ليس أمرا مطروحا على الإطلاق
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 17:14:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"وول ستريت جورنال" عن مسؤول إيراني: لا نزال نعارض نقل المواد النووية إلى أميركا
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 17:14:34 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الولايات المتحدة

فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتي

المدير العام

الإيرانية

الإيراني

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:02 | 2026-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:08 | 2026-05-11
Lebanon24
10:00 | 2026-05-11
Lebanon24
10:00 | 2026-05-11
Lebanon24
09:53 | 2026-05-11
Lebanon24
09:38 | 2026-05-11
Lebanon24
09:26 | 2026-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24