تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

عقوبات أميركية تطال شركات مقرها الصين.. وبكين تعارض

Lebanon 24
11-05-2026 | 07:39
A-
A+
عقوبات أميركية تطال شركات مقرها الصين.. وبكين تعارض
عقوبات أميركية تطال شركات مقرها الصين.. وبكين تعارض photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عبرت بكين اليوم الاثنين، عن معارضتها الشديدة لعقوبات أميركية مفروضة على ثلاث شركات مقرها الصين تتهمها واشنطن بأنها ساعدت إيران في عملياتها العسكرية، ووصفت هذه الإجراءات بأنها غير قانونية وأحادية الجانب.
Advertisement

وقال قوه ‌جيا كون المتحدث باسم وزارة الخارجية ⁠الصينية في مؤتمر صحفي دوري: "طلبنا دائمًا من الشركات الصينية ممارسة أعمالها وفقا للقوانين واللوائح، وسنحمي بحزم الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية".

وأضاف "الأولوية الملحة هي منع العودة للقتال بكل الوسائل، بدلا من استخدام الحرب من أجل ربط خبيث لبلدان أخرى بالأمر وتشويه سمعتها"، وفق وكالة "رويترز".

وفي وقت سابق، أصدرت الصين أمرًا لمصافي النفط التي تشتري الخام من إيران بعدم الامتثال للعقوبات الأميركية المفروضة على النفط الإيراني أو تطبيقها، وفق تقرير لشبكة "سي إن إن".

وجاء الأمر الصيني قبل زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى بكين.

وفعّلت وزارة التجارة الصينية، مؤخرا، لأول مرة، قانونًا صدر عام 2021 يحمي المصالح الصينية من القوانين والإجراءات الأجنبية. 

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن هذه الخطوة "تستغل قوة سيادة القانون لمواجهة ما يُسمى بالولاية القضائية الممتدة للولايات المتحدة"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وتُصعّد وزارة الخزانة الأميركية ضغوطها على ما يُسمى بمصافي التكرير المستقلة الصغيرة في الصين، التي لا تزال تستورد النفط الخام والمنتجات البترولية الإيرانية.

وفرضت عقوبات على خمس من هذه المصافي، كان آخرها في أواخر نيسان الماضي، مستهدفة إحدى أكبر عملاء إيران، وهي شركة هنغلي للبتروكيماويات، التي اشترت نفطًا خامًا بمليارات الدولارات.
مواضيع ذات صلة
الخارجية الصينية تعليقا على عقوبات أميركية ضد شركات صينية: نعارض أي عقوبات أحادية لا أساس لها
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 17:14:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخزانة الأميركية: العقوبات تشمل شركات منها 2 تتخذان من الصين مقراً و3 في هونغ كونغ
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 17:14:40 Lebanon 24 Lebanon 24
عقوبات أميركية تطال 7 قادة من فصائل عراقية موالية لإيران
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 17:14:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين توجه شركاتها بعدم الامتثال للعقوبات الأميركية المفروضة على 5 مصافي تكرير مرتبطة بتجارة النفط الإيراني
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 17:14:40 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية

وسائل الإعلام

وزير الخارجية

الإيرانية

الإيراني

الصينية

بات على

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:02 | 2026-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:08 | 2026-05-11
Lebanon24
10:00 | 2026-05-11
Lebanon24
10:00 | 2026-05-11
Lebanon24
09:53 | 2026-05-11
Lebanon24
09:38 | 2026-05-11
Lebanon24
09:26 | 2026-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24