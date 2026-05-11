طلب على طائرات أوكرانيا المسيرة.. زيلينسكي يعلن

قال الرئيس الأوكراني ، اليوم الاثنين، إن نحو 20 دولة مهتمة بإبرام صفقات طائرات مسيرة مع ، وإنه تم بالفعل توقيع أربع اتفاقيات، وفق ما جاء عبر وكالة " ".وكتب على منصة "إكس" أن "نحو 20 دولة منخرطة حاليا في مراحل مختلفة، إذ تم بالفعل توقيع أربع اتفاقيات، ويجري الآن إعداد العقود الأولى بموجب هذه الاتفاقيات".ووقعت أوكرانيا في أبريل نيسان اتفاقيات دفاعية وصفقات للطائرات المسيرة مع والنرويج وهولندا، وذلك بعد توقيع شراكات أمنية طويلة الأجل مع وقطر والإمارات في أواخر آذار.وقال زيلينسكي أيضاً في منشوره إن أوكرانيا ستطلق تعاوناً أمنياً ضمن إطار صفقات الطائرات المسيرة مع منطقة أخرى من العالم، من دون أن يحدد أي منطقة.وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا بدأت بالفعل في تلقي الكميات اللازمة من الوقود بفضل الاتفاقات، من دون الخوض في تفاصيل.ويأمل زيلينسكي أن تساعده دبلوماسية الطائرات المسيرة في تأمين اتفاقات لإمدادات الطاقة مع دول ، فضلًا عن إيجاد أسواق للمنتجات الزراعية .