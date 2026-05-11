تعويضٌ كبير... هذا جديد قيام زوجة نتنياهو بقذف عاملة منزليّة بالطماطم والزيتون

وذكرت صحيفة " " أن العاملة المنزلية حصلت على تعويض، بلغ عشرات آلاف الشواكل في إطار تسوية سريَّة، بعيدًا عن محكمة العمل في . دفعت شركة توظيف عمالة تعويضًا ماليًّا كبيرًا لعاملة منزلية في مقرّ إقامة ، مقابل تنازلها عن دعوى قضائية، اتهمت فيها بإهانتها وقذفها بالطماطم والزيتون أمام زوجها.

وفي دعواها، قالت العاملة المنزلية: "نظرت زوجة رئيس الوزراء إلى وجبة الإفطار، ووبختني بغضب، بداعي احتواء الوجبة على كمية كبيرة من البصل والطماطم والزيتون، ثم قذفتني بقطع الطماطم والزيتون أمام زوجها رئيس الوزراء".



وأوضحت أن هذه الحادثة لم تكن الأولى؛ وادعت سارة في واقعة أخرى وجود شعرة في الطعام، وأبلغت المشرف على العاملة بالشكوى عبر رسالة " ".



وأشارت إلى أن سارة أمرتها بعد الواقعة الثانية بعدم التعامل نهائيًّا مع رئيس الوزراء، وترك الطعام أمام باب مكتبه، معتبرة ذلك عقابًا على سلوكها. (ارم نيوز)