عربي-دولي

تعويضٌ كبير... هذا جديد قيام زوجة نتنياهو بقذف عاملة منزليّة بالطماطم والزيتون

تعويضٌ كبير... هذا جديد قيام زوجة نتنياهو بقذف عاملة منزليّة بالطماطم والزيتون
دفعت شركة توظيف عمالة تعويضًا ماليًّا كبيرًا لعاملة منزلية في مقرّ إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقابل تنازلها عن دعوى قضائية، اتهمت فيها سارة نتنياهو بإهانتها وقذفها بالطماطم والزيتون أمام زوجها.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن العاملة المنزلية حصلت على تعويض، بلغ عشرات آلاف الشواكل في إطار تسوية سريَّة، بعيدًا عن محكمة العمل في القدس.
وفي دعواها، قالت العاملة المنزلية: "نظرت زوجة رئيس الوزراء إلى وجبة الإفطار، ووبختني بغضب، بداعي احتواء الوجبة على كمية كبيرة من البصل والطماطم والزيتون، ثم قذفتني بقطع الطماطم والزيتون أمام زوجها رئيس الوزراء".

وأوضحت أن هذه الحادثة لم تكن الأولى؛ وادعت سارة في واقعة أخرى وجود شعرة في الطعام، وأبلغت المشرف على العاملة بالشكوى عبر رسالة "واتساب".

وأشارت إلى أن سارة نتنياهو أمرتها بعد الواقعة الثانية بعدم التعامل نهائيًّا مع رئيس الوزراء، وترك الطعام أمام باب مكتبه، معتبرة ذلك عقابًا على سلوكها. (ارم نيوز)
 
 
