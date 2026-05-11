من هي "جبهة بايداري" التي تسعى إلى تخريب الإتّفاق بين إيران وأميركا؟

ذكر موقع "الإمارات 24"، أنّ "جبهة بايداري" وهي مجموعة إيرانية متشددة صغيرة الحجم، لكنها ذات نفوذ واسع، وسّعت جهودها لإفشال أي اتفاق محتمل مع .وتتفق هذه المجموعة مع الرئيس الأميركيّ في اعتبار الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين والقوى العالمية "خطأً"، لكن لأسباب مختلفة تماماً، بحسب ما ذكرت شبكة " " الأميركيّة.وتُعد مواقف "جبهة بايداري" المتشددة أكثر عدائية تجاه الغرب، حتى مقارنة بالتيار المحافظ المتشدد داخل إيران، إلى درجة أن محاولات النظام لاحتوائها وتهدئتها لم تنجح حتى الآن.وفي وقت يسعى فيه قادة الجمهورية الإسلامية الجدد إلى إظهار التماسك والوحدة في مواجهة أخطر تهديد وجودي يواجه النظام منذ تأسيسه، كثّفت هذه الجماعة الفائقة التشدد حملاتها عبر والبرلمان والشارع، للدفع ضد أي اتفاق مع ، معتبرة أن السبيل الوحيد لضمان صفقة مواتية هو "هزيمة واشنطن" أولاً.وتُعرف الجماعة باسم "جبهة الصمود" أو "جبهة بايداري"، وغالباً ما يصفها المراقبون بأنها تضم "ثوريين متشددين للغاية" يرون أنفسهم حراساً لمبادئ ثورة عام 1979 التي أطاحت بالشاه الموالي للغرب، قبل إقامة نظام سلطوي قائم على الأيديولوجيا الإسلامية الشيعية. (ارم نيوز)