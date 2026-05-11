فنانة تثير الجدل بصورة مع ماكرون.. ما القصة؟



Advertisement

إلا أن حقيقة الأمر تشير إلى أن هذه الصورة ليست حديثة، بل تعود إلى زيارة رسمية سابقة قام بها ماكرون إلى العاصمة المصرية القاهرة قبل عام. أثارت صورة تجمع الفنانة يسرا اللوزي بالرئيس ماكرون موجة واسعة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي.إلا أن حقيقة الأمر تشير إلى أن هذه الصورة ليست حديثة، بل تعود إلى زيارة رسمية سابقة قام بها ماكرون إلى العاصمة المصرية القاهرة قبل عام.

وفي ذلك الوقت، أقيم حفل عشاء رفيع المستوى في مقر المعهد الفرنسي بمنطقة المنيرة، حضره نخبة من المثقفين والفنانين ورجال الأعمال، بالإضافة إلى رموز الجالية في مصر.

وكان المخرج أمير رمسيس قد وثق تلك اللحظات آنذاك بنشر مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على " "، ظهر فيها برفقة كوكبة من النجوم الذين شاركوا في الحفل، ومن بينهم هند صبري، وكريم ، ولينا صوفيا، إلى جانب الفنان القدير حسين فهمي والكاتب الكبير محمد سلماوي. (روسيا اليوم)