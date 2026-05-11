في العراق... قتل شقيقته بعدما طعنها 37 مرّة!

قتل شابٌ في محافظة ، شقيقته الثلاثينية، بعدما طعنها 37 مرّة، بسكين، في أنحاء متفرقة من جسدها داخل منزلهما الكائن في منطقة الحرية.ونقلت صحيفة " " العراقية عن مصدر طبي قوله، إنّ "القوات الأمنية تحركت إلى مكان الحادث فور ورود المعلومات، ونُقلت الضحية إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وباشرت القوات الأمنية بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادث والدوافع التي تقف وراء الجريمة". (ارم نيوز)