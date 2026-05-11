عربي-دولي
عقوبات أوروبيّة على مستوطنين إسرائيليين... وساعر يُعلّق ويردّ
Lebanon 24
11-05-2026
|
10:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت مفوضة السياسة الخارجية في
الاتحاد الأوروبي
كايا كالاس، عن إقرار عقوبات على مستوطنين إسرائيليين، بسبب العنف ضدّ
الفلسطينيين
.
كما وافق الإتحاد الأوروبيّ على عقوبات جديدة بحقّ شخصيات قيادية في "
حماس
".
وردّا على
العقوبات
، كتب وزير خارجية
إسرائيل
جدعون
ساعر على منصة "إكس": "تؤكد إسرائيل رفضها القاطع لقرار فرض عقوبات على مواطنين ومنظمات إسرائيلية. لقد اختار الاتحاد
الأوروبي
، بطريقة تعسفية وسياسية، فرض عقوبات على مواطنين وكيانات إسرائيلية بسبب آرائهم السياسية وبدون أي أساس. كما أن المقارنة غير المقبولة التي أقدم عليها الاتحاد الأوروبي بين مواطنين إسرائيليين وإرهابيي حماس تعتبر شنيعة بنفس القدر، فهي مكافأة أخلاقية مشوهة تماما. لقد دافعت إسرائيل، وتدافع، وستواصل الدفاع عن حق
اليهود
في الاستيطان في قلب وطننا. لا يوجد أي شعب آخر في العالم له حق موثق وقديم في أرضه مثلما لليهود في أرض إسرائيل. هذا حق أخلاقي وتاريخي اعترف به أيضا قانون الأمم، ولا يمكن لأي جهة أن تسلبه من الشعب اليهودي. إن محاولة فرض آراء سياسية من خلال العقوبات هي أمر غير مقبول ولن تنجح".
الاتحاد الأوروبي: سنعلن عن اتفاق أوروبي لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين
وزير خارجية إسرائيل: نرفض العقوبات الأوروبية على مستوطنين في الضفة الغربية
حزب الله: قصفنا بشكل متزامن مستوطنات المنارة ومرغليوت وكفربلوم وليمان وساعر ونهاريا
فرض عقوبات جديدة على روسيا ضمن حزمة أوروبية جديدة
المتهم بمحاولة اغتيال ترامب خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض يدفع ببراءته
المتهم بمحاولة اغتيال ترامب خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض يدفع ببراءته
11:31 | 2026-05-11
بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطة بإيران
بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطة بإيران
11:31 | 2026-05-11
قصة "دلافين انتحارية".. ورقة ضغط تستخدمها الجبهة الإيرانية
قصة "دلافين انتحارية".. ورقة ضغط تستخدمها الجبهة الإيرانية
11:00 | 2026-05-11
واشنطن تنشر غواصة نووية في جبل طارق
واشنطن تنشر غواصة نووية في جبل طارق
10:46 | 2026-05-11
غضب في الكنيست الإسرائيليّ: إستقيلوا فوراً
غضب في الكنيست الإسرائيليّ: إستقيلوا فوراً
10:41 | 2026-05-11
بعد إندلاع حريق ونقله إلى المستشفى... نجل الممثل كميل أسمر يكشف وضعه الصحيّ
بعد إندلاع حريق ونقله إلى المستشفى... نجل الممثل كميل أسمر يكشف وضعه الصحيّ
06:02 | 2026-05-11
بشأن التعميمين 158 و166... إليكم ما أعلنه مصرف لبنان
بشأن التعميمين 158 و166... إليكم ما أعلنه مصرف لبنان
06:20 | 2026-05-11
هل السلام بين لبنان وإسرائيل قريب؟ تقريرٌ من تل أبيب يُجيب
هل السلام بين لبنان وإسرائيل قريب؟ تقريرٌ من تل أبيب يُجيب
15:00 | 2026-05-10
قانون العفو العام بين التسوية والانقسام… اختبار جديد للطبقة السياسية
قانون العفو العام بين التسوية والانقسام… اختبار جديد للطبقة السياسية
02:00 | 2026-05-11
إسرائيل ستزيد هجماتها ضد لبنان.. "جيروزاليم بوست" تكشف
إسرائيل ستزيد هجماتها ضد لبنان.. "جيروزاليم بوست" تكشف
10:00 | 2026-05-11
