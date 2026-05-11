|
عربي-دولي
غضب في الكنيست الإسرائيليّ: إستقيلوا فوراً
Lebanon 24
11-05-2026
|
10:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
الأسير
الإسرائيلي
السابق روم برسلافسكي في غزة، تعليقا على هجوم 7 تشرين الأوّل 2023، إن "شعب
إسرائيل
لم يعدّ حيّاً والدولة والقيادة دمّرتا روح المجتمع الإسرائيلي وثقته بنفسه".
وأكد برسلافسكي في مؤتمر صحافي في الكنيست الإسرائيلي، أنّ "ما حدث في هجوم "طوفان الاقصى فشل أمني وغياب تحمل المسؤولية أدى إلى انقسام داخلي
في إسرائيل
".
وأكد أن "التضامن الإسرائيلي انهار فيما الثقة بالدولة والمؤسسة العسكرية والسياسية تآكلت، وأن المجتمع أصبح يعيش حالة صدمة وانقسام وكراهية داخلية. القيم والروح والوحدة التي كان المجتمع الإسرائيلي يتباهى بها لم تعد موجودة ".
وشهد الكنيست الإسرائيلي مشاهد غضب غير مسبوقة خلال المؤتمر الصحافي، حيث وجه ناجون وأهالي القتلى هجوما قاسيا ضد حكومة
بنيامين نتنياهو
، متهمين إياها بـ"قتل شعب إسرائيل".
وقال برسلافسكي: "على جميع أعضاء الكنيست أن يستقيلوا فورا. دم قتلى 7 تشرين الاول على أيديكم جميعا"، مضيفا: "شعب إسرائيل لم يعد حيا منذ زمن، لأنكم قتلتموه".
وقال إن "مقاتلي النخبة
الفلسطينية
الذين هاجموا نوفا نفذوا ما فعلوه هناك، لكن المسؤولين الحقيقيين يجلسون اليوم داخل الكنيست". (روسيا اليوم)
