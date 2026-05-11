تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

واشنطن تنشر غواصة نووية في جبل طارق

Lebanon 24
11-05-2026 | 10:46
A-
A+
واشنطن تنشر غواصة نووية في جبل طارق
واشنطن تنشر غواصة نووية في جبل طارق photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكرت التقارير أن البحرية الأميركية نشرت غواصة نووية "يو إس إس ألاسكا" من فئة أوهايو في مضيق جبل طارق في تحرك علني نادر يتزامن مع جمود المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.
Advertisement
 
ونقل موقع "أرمي ريكوغنشن"، عن وسائل إعلام محلية، أن الغواصة الأميركية المجهزة بصواريخ باليستية رست في منطقة "ساوث مول" بجبل طارق بشكل علني، مدعومة بحماية من قوات المارينز الملكية البريطانية وإجراءات متشددة، في خطوة تعكس انتقال واشنطن من الضغط الدبلوماسي إلى تعزيز الردع النووي في الممر الأطلسي المتوسطي.

تحمل غواصة "يو إس إس ألاسكا" ما يصل إلى 20 صاروخا من طراز "ترايدنت 2 دي 5"، وتعد عنصرا أساسيا في الثالوث النووي الأميركي، وصممت للعمل بسرية تامة بدل الظهور العلني في الممرات البحرية الحساسة.

ورافقتها زوارق من البحرية الملكية البريطانية ووحدات شرطة الغواصات قبل رسوها في منشأة "ساوث مول" البحرية، حيث فرض نطاق أمني بقطر 200 متر، وتمثل هذه الزيارة ثالث ظهور علني لغواصة أميركية من فئة أوهايو في جبل طارق خلال 25 عاما، وفق منصة "أولد سبمارينز".

وأشارت التقارير إلى أن الطائرات التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني نقلت عناصر إضافية من قوات المارينز إلى جبل طارق قبل دخول الغواصة.

وتزامن نشر "يو إس إس ألاسكا" مع رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمقترح الإيراني بشأن إنهاء الحرب وتسوية الملف النووي وفتح مضيق هرمز.

واعتبر خبراء أن التحرك الأميركي إشارة ردع استراتيجية أكثر من كونه مجرد عبور اعتيادي. (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
"إتش.إم.إس أنسون".. غواصة نووية بريطانية في بحر العرب
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 19:07:27 Lebanon 24 Lebanon 24
ويترز عن 3 مسؤولين أميركيين: واشنطن ستنشر آلاف الجنود الإضافيين في الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 19:07:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذيرات من التسرع.. هل تنشر واشنطن سلاحًا غير مكتمل الاختبار؟
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 19:07:27 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس الحكومة طارق متري للـLBCI: رئيس الجمهورية هو الذي يفاوض بإسم لبنان بالإتفاق مع رئيس الوزراء لجهة الشروع بالمفاوضات
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 19:07:27 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

البريطانية

سكاي نيوز

البريطاني

دبلوماسي

الإيراني

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:31 | 2026-05-11
Lebanon24
11:31 | 2026-05-11
Lebanon24
11:00 | 2026-05-11
Lebanon24
10:41 | 2026-05-11
Lebanon24
10:30 | 2026-05-11
Lebanon24
10:27 | 2026-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24