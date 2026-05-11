واشنطن تنشر غواصة نووية في جبل طارق

ذكرت التقارير أن البحرية الأميركية نشرت غواصة نووية "يو إس إس ألاسكا" من فئة أوهايو في مضيق جبل طارق في تحرك علني نادر يتزامن مع جمود المفاوضات بين وإيران.

ونقل موقع "أرمي ريكوغنشن"، عن وسائل إعلام محلية، أن الغواصة الأميركية المجهزة بصواريخ باليستية رست في منطقة "ساوث مول" بجبل طارق بشكل علني، مدعومة بحماية من قوات المارينز الملكية وإجراءات متشددة، في خطوة تعكس انتقال من الضغط الدبلوماسي إلى تعزيز الردع في الممر الأطلسي المتوسطي.تحمل غواصة "يو إس إس ألاسكا" ما يصل إلى 20 صاروخا من طراز "ترايدنت 2 دي 5"، وتعد عنصرا أساسيا في الثالوث النووي الأميركي، وصممت للعمل بسرية تامة بدل الظهور العلني في الممرات البحرية الحساسة.ورافقتها زوارق من البحرية الملكية البريطانية ووحدات شرطة الغواصات قبل رسوها في منشأة "ساوث مول" البحرية، حيث فرض نطاق أمني بقطر 200 متر، وتمثل هذه الزيارة ثالث ظهور علني لغواصة أميركية من فئة أوهايو في جبل طارق خلال 25 عاما، وفق منصة "أولد سبمارينز".وأشارت التقارير إلى أن الطائرات التابعة لسلاح الجو الملكي نقلت عناصر إضافية من قوات المارينز إلى جبل طارق قبل دخول الغواصة.وتزامن نشر "يو إس إس ألاسكا" مع رفض الرئيس الأميركي للمقترح بشأن إنهاء الحرب وتسوية الملف النووي وفتح مضيق هرمز.واعتبر خبراء أن التحرك الأميركي إشارة ردع استراتيجية أكثر من كونه مجرد عبور اعتيادي. (سكاي نيوز عربية)