بن فرحان وعراقجي يبحثان المفاوضات الإيرانية الأميركية والوساطة الباكستانية

وجرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات المتعلقة بالوساطة الباكستانية، والمحادثات الدبلوماسية الجارية حاليا بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية.كما تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن هذه المحادثات، في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين حيال الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.يُذكر أن الوساطة الباكستانية تأتي ضمن جهود دبلوماسية تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين وواشنطن.